Game thủ sẽ được chơi Chiến Ý miễn phí vào cuối tuần này

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu, hiện tại phiên bản tiếng Anh của bom tấn Chiến Ý (Conqueror's Blade) vẫn đang mở cửa thử nghiệm Closed Beta đến ngày 15.2 sắp tới. Tuy nhiên trong một thông báo mới đây, nhà phát hành My.com cho biết sản phẩm đã có tiến triển tốt và đã quyết định mở cửa game hoàn toàn miễn phí vào cuối tuần này, từ ngày 15.2 (sau khi kết thúc đợt CB) - đến 18.2.

Trong những lần mở thử nghiệm trước đây, Conqueror's Blade đã giới thiệu các đại binh chủng, gồm: đao thuẫn binh, trường thương binh, tháp thuẫn binh, cung tiễn binh, hỏa thương binh, trọng kị binh và quan trữ thiết kị. Đây cũng chính là các binh chủng cơ bản từng xuất hiện trong các thời đại phong kiến Trung Hoa. Tuy vậy, nhà sản xuất cũng khẳng định rằng các binh chủng quân đội từ các quốc gia khác sẽ được đưa vào trò chơi khi ra mắt chính thức.

Nếu bạn chưa biết thì Chiến Ý (còn được biết đến với tên gọi tiếng Anh là Conqueror's Blade) là game online có lối chơi kết hợp giữa hai thể loại nhập vai và chiến thuật, trò chơi được phát triển bởi Booming Games và do NetEase phát hành tại thị trường Trung Quốc, đây cũng là sản phẩm hiếm hoi được NetEase phát hành nhưng không phải do các studio của chính họ sản xuất. Sản phẩm này có lối chơi khác biệt so với đa số các game online, theo đó, ngoài việc điều khiển nhân vật chính, người chơi có thể điều khiển binh lính cùng tham gia chiến đấu.

Khương Duy