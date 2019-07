Giải dấu dành cho các game thủ nghiệp dư với phần thưởng lên tới 200 triệu từ AOC

Hãng màn hình AOC đã kết hợp cùng CyberCore Gaming, Intel và Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân (SPC Computer) để chính thức giới thiệu vòng loại giải đấu AOC Asia-Pacific Battle of The Visionaries. Tổng giải thưởng tại Việt Nam lên tới đến 75 triệu đồng cùng cơ hội cọ sát với các team nước bạn tại Trung Quốc. AOC Asia-Pacific Battle of The Visionaries hứa hẹn sẽ là một trong những giải đấu LAN lớn và quy mô đầu tiên dành cho các game thủ nghiệp dư.

AOC tổ chức giải đấu nhằm tạo ra một sân chơi E-Sports cho các game thủ nghiệp dư có cơ hội trải nghiệm môi trường E-Sports. Hãng AOC tin rằng một môi trường E-Sports lành mạnh là một môi trường mà mọi cấp bậc đều được chăm chút một cách cẩn thận. Do đó, việc tổ chức một giải đấu chuyên nghiệp dành cho các game thủ nghiệp dư là rất cần thiết để có thể duy trì và xây dựng nên một cộng đồng E-Sports lâu dài.

Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12.7.2019 qua 4 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ 12.7 đến 14.7.2019): 96 đội chia thành 6 bảng đấu, top 8 mỗi bảng sẽ tham gia thi đấu giai đoạn 2.

- Giai đoạn 2 (15.7.2019): 48 đội chia thành 3 bảng đấu, top 10 mỗi bảng tham gia bán kết.

- Giai đoạn 3 - bán kết (17.7.2019): 30 đội chia thành 2 bảng đấu, top 8 mỗi bảng tham gia Chung kết.

- Chung kết (20.7.2019): 16 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ thi đấu chung kết tại CyberCore Gaming Nguyễn Thị Thập (số 539 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM).

Thể lệ giải đấu vòng loại 1, vòng loại 2, Bán kết:

• Thể thức thi đấu: FPP SQUAD4 BO3 (2map Erangel; 1map Miramar).

• Cách tính điểm: Tổng kết tính điểm theo hạng (placement) và số mạng giết được (kill) của 3 game đã thi đấu (dựa theo cách tính điểm mới nhất của PUBG GLOBAL CHAMPIONSHIP).

Thể lệ giải đấu chung kết:

• Thể thức thi đấu: FPP SQUAD4 BO5 (3map Erangel; 2map Miramar).

• Cách tính điểm: Tổng kết tính điểm theo hạng (placement) và số mạng giết được (kill) của 3 game đã thi đấu (dựa theo cách tính điểm mới nhất của PUBG GLOBAL CHAMPIONSHIP).

Top 3 nhận giải thường chung cuộc

Nhà vô địch sẽ đến Thành Đô (Trung Quốc) tranh tài tại trận chung kết khu vực với tổng giá trị giải thưởng lên tới 14.000 USD (khoảng 325 triệu đồng).

Đăng ký tham gia ngay giải đấu để có thể trở thành một phần trong chuyến phiêu lưu tìm ra chủ nhân chiếc cup vàng AOC tại Thành Đô (Trung Quốc).

- Thời gian mở đăng ký: 1.7.2019 - 9.7.2019

Hãng màn hình AOC là một trong những thương hiệu màn hình hàng đầu thế giới về các công nghệ tiên tiến. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, AOC luôn mang tới trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Hiện nay, màn hình AOC đem đến cho bạn không chỉ những công nghệ màn hình mới nhất mà còn được sản xuất để nâng cao trải nghiệm với một mức giá rất cạnh tranh.