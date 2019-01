Giữa 'bão' dư luận, EA tuyên bố vẫn tận tâm với Star Wars

Trong vài ngày gần đây, xuất phát từ những thông tin trong nội bộ do báo điện tử Kotaku đăng tải, cộng đồng game thủ được một phen "lên ruột" trước thông tin dự án game có mật danh Orca chính thức bị "khai tử". Đây là trò chơi hành động/phiêu lưu thế giới mở quy mô lớn lấy đề tài Star Was, do studio tại Vancouver của EA chịu trách nhiệm phát triển. Đáng chú ý, dự án này đã một lần bị đình trệ từ thời còn thuộc quyền sở hữu của studio Visceral vào năm 2017, trước khi được EA tiếp nhận và phát triển đến tận thời điểm hiện tại.

Sét không đánh hai lần cùng một chỗ, nhưng dự án game mang bí danh Orca đã "lên đường" sau bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn. Bởi lẽ, dù được khai thác khá mạnh ở lĩnh vực game, nhưng vài năm gần đây người hâm mộ đang thiếu vắng một trò chơi Star Wars thế giới mở thực thụ.

Trước làn sóng dư luận, EA mới đây buộc phải lên tiếng trấn an và đưa ra lời giải thích chính thức. Theo đó, EA cho biết có ghi nhận về việc hàng loạt báo chí đưa tin dự án Orca bị hủy bỏ, dù vậy, "ông lớn" của ngành game cho biết đây là một việc rất bình thường trong quá trình làm game, và công sức, thành phẩm từ studio Vancouver sẽ tiếp tục được tận dụng trong các dự án Star Wars khác. Ngoài ra, hãng này không quên nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục tận tâm với các dự án mang thương hiệu Star Wars, mà gần nhất chính là Star Wars Jedi: Fallen Order.

Lan Linh