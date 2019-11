Gunny Mobi tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho game thủ

Được xem như một cuộc thi để Gunner thể hiện trí tưởng tượng phong phú, sức sáng tạo vô biên và tinh thần vui vẻ, hài hước – Kỳ tài sáng tạo sẽ là đất diễn cho những người chơi trẻ trung, yêu cái đẹp và sự tươi mới, căng tràn nhựa sống. Đây cũng là nơi để người tham dự thể hiện độ tinh tế, nhạy bén theo các dòng sự kiện, xã hội đang diễn ra xung quanh chúng ta.

Từ hình ảnh siêu bựa, lời thoại cực chất đến tình huống độc đáo, thú vị nhưng đôi khi khiến người thưởng thức cười nghiêng ngả sẽ quy tụ ở Kỳ tài sáng tạo. Thêm vào đó, hình thức thể hiện đơn giản - sáng tạo lời thoại dựa vào khung thoại trống trên hình do Gà Vàng cung cấp hứa hẹn sẽ khiến Gunner hào hứng vô cùng.

Theo thể lệ, mỗi người tham gia gửi tối đa 5 bài dự thi để tìm cơ may quà tặng. Vòng 1 [26/11 – 3/12], Gunner nộp bài thi theo địa chỉ của Ban Tổ chức; Vòng 2 [4-8/12], bài thi hợp lệ đăng tải trên fanpage và cộng đồng bầu chọn. 10 tác phẩm sáng tạo xuất sắc nhất do cộng đồng bình chọn và 5 bài thi chất lượng do Ban Tổ chức chấm sẽ được nhận quà đặc biệt từ Gunny Mobi. Chỉ cần bài thi hợp lệ là có thể nhận thưởng Code quà tặng và 1 trong 9 mảnh ghép sinh nhật, còn nếu may mắn giành giải thì phần thưởng sẽ tương ứng như sau:

- 5 bài do Ban Tổ chức chấm chọn: Nhận Code đặc biệt, quà lưu niệm (áo, móc khóa,..) và mảnh ghép quan trọng.

- 10 bài do cộng đồng bình chọn ngoài nhận được mảnh ghép quan trọng và quà lưu niệm thì sẽ nhận quà theo giải Nhất-Nhì-Ba là Super Phi Tiêu (vĩnh viễn-30 ngày-14 ngày), Mảnh Pet (tự chọn) và Xu. Riêng giải 4-10 sẽ nhận Code đặc biệt.

Đất diễn sáng tạo và là nơi lý tưởng để mỗi Gunner bung xõa ý tưởng là đây!

Như vậy, chỉ cần Gunner tham gia sân chơi sáng tạo là cơ hội có quà ăn sinh nhật Gunny Mobi . Điều quan trọng là người chơi sáng tạo và bài dự thi chất lượng thì quà sẽ đến liền tay thôi.

Dù mới chỉ diễn ra 4 ngày thôi nhưng số lượng bài dự thi đang ngày một tăng và điều đáng mừng là đánh giá ban đầu thì có rất nhiều bài dự thi chất lượng.

Thi thôi mà, sáng tạo thôi mà! Quà chắc đến tay mình ngay thôi!

Chưa tới 10 ngày nữa sinh nhật 5 tuổi sẽ diễn ra, cộng đồng đang háo hức và chờ khoảnh khắc ấy để cùng nhìn ngắm Gà yêu, dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho Gà Vàng. Ngoài sân chơi trên fanpage thì Gunny Mobi còn có thêm các hoạt động liên quan đến server đặc biệt, sự kiện trong game, offline đầu Thành phố Hồ Chí Minh (8/12),… đang rộng cửa chờ Gunner bước vào!

Vậy thì, ngại gì mà không quẩy thôi anh em Gà Vàng ơi! Chúc mừng Gunner, chúc mừng Gà Vàng tuổi mới đầy yêu thương!