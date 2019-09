Hoa Thiên Kiếp sẽ 'công phá' làng game Việt vào ngày mai

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu, vừa qua, nhà phát hành Gamota đã hé lộ một sản phẩm MMORPG có đề tài tiên hiệp mới sắp được phát hành tại Việt Nam mang tên Hoa Thiên Kiếp. Được biết, trò chơi sẽ dẫn dắt game thủ vào thời thượng cổ thần tiên và cuộc chiến không hồi kết của 4 thế lực nổi trội nhất lúc bấy giờ là Kiếm Tôn, Thần Nữ, Vũ Hoàng và Tu La.

Hoa Thiên Kiếp sẽ mang đầy đủ các đặc điểm của dòng game MMORPG kinh điển, trò chơi sẽ mở thêm nhiều map dã ngoại để người chơi được tự do “cắm train” cày cấp, tự do săn boss giành đồ ngon và tự do PK ở bất kỳ nơi nào mình thích. Thông qua các hình ảnh mà fanpage trò chơi chia sẻ, có thể thấy được giao diện 3D đẹp lung linh và sở hữu đầy đủ các tính năng thường thấy của dòng game tiên hiệp nhập vai như: Săn Boss, Bang chiến, Thủ thành, áp tiêu, Bát Quái Trận, PK tự do, Kết hôn, Gia Viên,… Nhìn chung đây là sản phẩm nhập vai tương đối chất lượng, nhất là với các game thủ yêu thích dòng game tiên hiệp.

Hoa Thiên Kiếp đã ấn định ra mắt vào ngày mai (19.9) trên cả 2 hệ điều hành là Android và iOS. Hiện tại, các game thủ đã có thể download & cài đặt trước trò chơi khá hấp dẫn này tại đây.