Kế thừa tinh hoa Xạ điêu tam bộ khúc, Tiếu Ngạo VNG sắp sửa cập bến làng game Việt

Xạ điêu tam bộ khúc gồm có: Anh hùng xạ điêu (nhân vật chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dung), Thần điêu hiệp lữ (nhân vật chính là Dương Quá, Tiểu Long Nữ) và Ỷ thiên Đồ long ký (nhân vật chính là Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn quận chúa). Chính vì vậy, tựa game quy tụ rất nhiều hiệp khách nổi tiếng như: Dương Quá, Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ, Đông Phương Bất Bại,… với tạo hình và phong cách theo nguyên gốc của truyện.

Bên cạnh đó, hệ thống tướng trong Tiếu Ngạo – VNG được chia làm 3 loại chính: nội kình, quyền chưởng và đao kiếm. Cả 3 loại này đều có lối chơi bất biến, tạo nên chất riêng của từng hệ, tương sinh tương khắc lẫn nhau, lối chơi trở nên phong phú hơn, giúp game thủ có thể lựa chọn nhiều chiến thuật xếp đội hình, khắc hệ, khắc tướng.

Được biết, Tiếu Ngạo VNG sử dụng nền đồ họa 3D đẹp mắt, giúp cho các trận giao tranh trong game trở nên sống động, đặc sắc hơn bao giờ hết. Từ đồ họa nhân vật, các chuyển động hay môi trường xung quanh đều được khắc họa một cách tinh tế. Các hiệu ứng kỹ năng của từng nhân vật được trau chuốt rất tỉ mĩ, tái hiện chân thật những tuyệt chiêu lừng danh như: Giáng Long Thập Bát Chưởng, Ưng Trảo Thủ, Không Minh Quyền, Cửu Âm Chân Kinh,…Cả Võ lâm kiếm hiệp to lớn mà Kim Dung một đời theo đuổi dường như đã sống lại trong tựa game này.

Về gameplay, tựa game thẻ tướng Kim Dung bày sử dụng lối chơi turn-based truyền thống nhưng kết hợp thêm các tính năng mới để tăng trải nghiệm cho người chơi. Cùng một hiệp khách, tuy nhiên người chơi có thể đa dạng trong mạnh hóa, trưởng thành nhân vật bằng cách lựa chọn các dạng võ học khác nhau, trang bị những vật phẩm hoặc đả thông kinh mạch... Do đó, mỗi người chơi sẽ là một nhân vật cá biệt, tự do khám phá kho tàng võ học Kim Dung và tu luyện để trở thành 1 nhân vật nổi tiếng trong Võ Lâm. Các cuộc so tài trong game sẽ trở nên rất khó lường vì khó có thể đoán biết được chiến thuật, đội hình và tuyệt chiêu mà mỗi cá nhân sẽ sử dụng.

Trong phiên bản ra mắt, Tiếu Ngạo VNG sẽ mang đến những tính năng PvP đầy tính thách thức để người chơi thể hiện được khả năng cầm quân như: Đấu Trường, BXH Giang Hồ, Võ Lâm Tranh Bá, Tỷ Thí, Giang Hồ Đấu Trí…

Nếu là một võ tướng tự tin về sức mạnh của bản thân, người chơi có thể tham gia đấu trường để leo hạng bằng cách khiêu chiến với đối thủ. Đạt được thứ hạng càng cao, phần thưởng càng lớn. Còn nếu là một quân sư tài ba với tư duy chiến thuật đỉnh cao có lẽ “Giang hồ đấu trí”sẽ là đất diễn của bạn. Tại đây người chơi sẽ được cân bằng lực chiến, muốn chiến thắng sẽ phải phụ thuộc vào khả năng chiến thuật của mỗi người.

Ngoài ra, Tiếu Ngạo VNG cũng mang đến hệ thống PVE phong phú tạo ra môi trường trải nghiệm thú vị cho mỗi game thủ trên con đường tu luyện võ công. Bạn có thể khiêu chiến với người gỗ để nhận thêm kinh nghiệm và nguyên liệu hoặc bạn có thể khiêu chiến Boss, vượt ải cốt truyện để nhận thêm nhiều võ học.

Theo lịch trình, game kiếm hiệp Kim Dung – Tiếu Ngạo VNG sẽ sớm mở cửa đón game thủ Việt trải nghiệm trong tháng 6 này.

