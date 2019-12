Nữ game thủ khuyên chị em chơi game để thoát ... ế

Mới đây, trong nhóm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, nữ game thủ An Nhiên đã chia sẻ dòng trạng thái kể về việc mình chơi game và tìm được người chồng như ý. Cô viết: Chơi game lãi lắm các cậu ợ. Từ bé chả biết chơi game gì, tự nhiên chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile 2-3 tháng lãi được lão chồng và cô công chúa đang trong bụng. Anh chị em nào mà ế thì chơi game tích cực vào nhé ạ!". Đi kèm với lời chia sẻ, nữ game thủ An Nhiên còn đăng thêm hình cưới và chiếc bụng bầu xinh xắn của cô.

Dòng trạng thái của nữ game thủ An Nhiên thu hút hơn 1 ngàn lượt thích và bình luận

Mặc dù, An Nhiên chỉ đăng vài dòng chia sẻ ngắn nhưng status của cô đã đánh đúng tâm lý người xem nên đã tạo ra cơn sóng bình luận rôm rã từ cộng đồng game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Chơi game mà lãi thế này thích quá cơ, không biết khi nào mình mới được may mắn như vậy ...Rồi lúc con khóc đúng giờ tống kim và Danh tướng có choảng nhau không? Nhưng thôi cũng chúc mừng hạnh phúc hai cháu - Các thành viên dí dỏm bình luận trên diễn dàn. Một số các thành viên khác cũng không quên gửi lời chúc mừng mẹ tròn con vuông đến nữ game thủ An Nhiên.