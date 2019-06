ONE - Đại diện cuối cùng của Đài Bắc Trung Hoa tham dự AWC 2019

Trong trận chiến này, ONE đã đối đầu với hai đội tuyển mạnh là NVM và TXO. Cả hai đại diện này được đánh giá là trên cơ so với đội tuyển ONE.

Thế nhưng, các chàng trai đến từ đội tuyển ONE đã không làm cho người hâm mộ thất vọng khi họ đã có màn lật kèo ngoạn mục ở những ván đấu quyết định cuối cùng. ONE đã có một chiến thắng vô cùng thuyết phục nhưng cũng đầy cảm xúc. Với chiến thắng 4-3 vô căng thẳng, ONE đả bại NVM và trở thành đối thủ của TXO trong cuộc đua giành lấy tấm vé tham dự AWC 2019

Chiến thắng đã gọi tên các tuyển thủ của đội tuyển ONE