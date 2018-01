Phỏng vấn Javie: Nữ game thủ muốn tự thiết kế game cho riêng mình

Vào một buổi tối trời se lạnh, mưa phùn rả rích, tôi có dịp gặp cô nàng game thủ Javie - cựu thành viên The Queen và Boba Athena tại một quán nước nhỏ bên đường. Đập vào mắt tôi là một cô bé xinh xắn, vầng trán cao toát lên nét thông minh, lém lỉnh trên khuôn mặt cùng một đôi mắt như biết nói bao điều. Javie đã chia sẻ cho tôi biết thêm nhiều thứ về niềm đam mê chơi game của mình cùng những dự định tương lai sắp tới.

Đôi nét về bản thân Javie

Xin chào các độc giả của Thanh Niên Game, tên thật của mình là Huỳnh Nguyễn Phương Vy và mọi người trong game thường hay gọi mình là Javie. Sở dĩ mình có cái tên trong game như vậy là vì cấp 3 mình có học tiếng Nhật và bọn con trai trong lớp hay trêu mình là Jav (cười), mình thấy cái tên đó cũng ngộ ngộ nhưng để đặt tên trong game thì hơi kì nên mình đã đổi thành Javie. Tên gọi này đã gắn bó với mình được 5 năm kể từ khi mình bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại. Hiện tại, mình đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Hoa Sen chuyên ngành thiết kế đồ họa, mình cũng đang làm streamer, caster và là designer theo dạng tự do (freelance).

Niềm đam mê về game và cơ duyên gia nhập The Queen

Cơ duyên để mình đến với game cũng bắt đầu từ thuở bé. Lúc nhỏ, mình hay đi chơi với anh trai, được anh dẫn ra tiệm net và game mình thấy đầu tiên chính là Warcraft 3 mode Dday. Sau đó, mình và anh chơi rất nhiều game như Dota và sau này là Liên Minh Huyền Thoại. Liên Minh Huyền Thoại cũng là tựa game đưa mình bước chân vào team nữ đầu tiên của Việt Nam là The Queen do Boba Net tài trợ. Lúc đó, mình rất là vui vì lần đầu tiên đi chơi net mà không phải trả tiền (cười).

Những đam mê khác và định hướng nghề nghiệp

Như các bạn đã biết chuyên ngành mình đang theo đuổi là thiết kế đồ họa, cộng với niềm đam mê game sẵn có, mình đang ấp ủ cho ra mắt một con game... chơi được, đó cũng sẽ là đề án tốt nghiệp của mình. Đây sẽ là dự án đánh dấu cho bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Sau game thì mình có đam mê lớn tiếp theo với stream, caster và đi du lịch. Số tiền mình dành dụm được mình cũng trích ra một phần để đi du lịch, thăm thú đó đây cùng với bạn bè. Số tiền kiếm được từ những công việc hiện tại, mình sẽ để dành phục vụ cho việc đi du học sau khi tốt nghiệp để tiếp tục con đường phát triển game chuyên nghiệp. Mình hi vọng sẽ được đến Hàn Quốc để tìm hiểu thêm về ngành công nghiệp thể thao điện tử (esports) đang rất phát triển ở quốc gia này.

Khó khăn trong học tập, gia đình mà con gái chơi game phải đối mặt

Mình không gặp quá nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa chơi game và học tập. Như các bạn thấy mình còn đi làm freelance ở nhiều nơi. Đa phần con gái khi chơi game gặp rất nhiều khó khăn, đầu tiên là sự dèm pha, chê cười của những người xung quanh, có cái nhìn thiếu thiện cảm về game thủ nữ. Mình cũng xin được khẳng định luôn là bản thân mình nói riêng và nhiều game thủ nữ khác chơi game là niềm đam mê, khẳng định bản thân là chính.

Mình chưa từng nhờ ai chơi hộ khi livestream và mong muốn các bạn hãy bớt khắt khe và trân trọng các game thủ nữ hơn. Con gái thích chơi game không nhiều, con gái đam mê chơi game lại càng ít hơn. Bên cạnh đó, theo mình thấy, phụ huynh nên quản lý thời gian chơi game của con em mình hợp lý. Đam mê game không xấu vì ngoài kia còn đầy rẫy những “thú vui” khác độc hại hơn game rất nhiều lần, cái gì cũng có hai mặt cả và cái gì nhiều quá cũng không tốt, thế nên, hãy biến game thành một môn giải trí lành mạnh.

Yếu tố của một trò chơi sẽ thu hút Javie

Theo mình, một game thủ nữ sẽ phải chơi được nhiều game khác nhau. Do đó, ngoài Liên Minh Huyền Thoại mình cũng chơi rất nhiều tựa game khác nữa. Mình từng đạt rank Bạch Kim “mém” Kim Cương ở server Bắc Mỹ của game Overwatch, mình cũng chơi PUBG, còn khi muốn “điên đầu” một chút mình sẽ chơi những game chiến thuật như Desperados, Starcraft 2 hay Shadow Tactics: Blades of the Shogun… Nếu như chán “hành động” mình sẽ giải trí nhẹ nhàng với The Sims 4 hay SimCity. Yếu tố khiến mình chơi đi chơi lại một tựa game đầu tiên phải là đồ họa đẹp mắt, tiếp theo là cách chơi thú vị, đừng quá đơn giản. Nếu như game đó không có yếu tố hành động nhiều thì bắt buộc phải thật vui nhộn vì mình chơi game để giải trí mà (cười).

Lời nhắn nhủ đến game thủ nữ nhỏ tuổi trong dịp năm mới

Mình muốn nói với các bạn rằng nếu là game thủ nữ thì điều đầu tiên các bạn có sẽ là danh tiếng, tuy nhiên, đối diện với sự nổi tiếng đó sẽ là những lời đồn thổi không thật. Nổi tiếng bằng việc chơi game sẽ mang lại cho các bạn tiền bạc thật đấy nhưng đừng biến nó thành tai tiếng, phải biết giữ mình trong giới game thủ này. Các bạn có kĩ năng chơi game tốt, có tài lẻ thì chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ, nhiều người xem bạn livestream hơn chứ đừng sử dụng chiêu trò, tạo “phốt” để nổi tiếng sẽ không tốt. Mình luôn luôn ủng hộ, chào đón tất cả các bạn, các em game thủ nữ nhỏ hơn bước chân vào thế giới game thủ. Chơi game "go pro" là một trong nhiều cách để phát triển làng game nước nhà nhưng không phải là cách duy nhất. Nếu có niềm đam mê thật sự, các bạn, các em có thể làm bất cứ công việc liên quan đến “bộ môn nghệ thuật thứ 8” này.

Tiến Đạt