PS Plus tháng 2 tặng game 'khủng'

PS Plus là dạng dịch vụ "thành viên thân thiết" nổi tiếng của hệ sinh thái PlayStation, cung cấp cho game thủ khả năng truy cập vào tính năng chơi online, cũng như các tiện ích khác như giảm giá từ PS Store, save game ở dạng điện toán đám mây... Tuy nhiên, chi tiết khiến PS Plus trở nên đáng quan tâm bậc nhất trong mắt cộng đồng game thủ, chính là ưu đãi tặng game miễn phí hàng tháng.

PS Plus trình làng hai tựa game miễn phí của tháng 2 dành cho hệ máy PS4

Sau quãng thời gian khá trầm lặng vừa qua, ngay thời điểm cuối cùng của tháng 1, Sony đã trình làng hai tặng phẩm "khủng" sẽ đến tay game thủ miễn phí trong tháng hai: For Honor và Hitman (phiên bản The Complete First Season).

For Honor (2017) là game hành động chặt chém rất nổi tiếng của Ubisoft, trong khi đó, Hitman (2016) cũng là trò chơi đã giúp cho cộng đồng người hâm mộ "sát thủ đầu trọc" có niềm tin trở lại đối với dòng game này. Cần lưu ý, đây là phiên bản Hitman: The Complete First Season, nghĩa là bao gồm tất cả các bối cảnh nhiệm vụ và người chơi sẽ không cần phải trả phí thêm.

Lan Linh