PUBG cập nhật tính năng game thủ mong chờ bấy lâu

Đối với người chơi PUBG, bên cạnh tính chiến thuật, phối hợp đồng đội và khả năng đối kháng là những điều kiện thiết yếu để giành chiến thắng. Tuy nhiên, vẫn còn một kỹ năng "ẩn" khác mà mỗi người chơi đều phải tự giải quyết để tối ưu hóa khả năng chiến thắng: kỹ năng quản lý thùng đồ, trang bị.

Trong đó, thu nhặt và trang bị các linh kiện mở rộng (Attachments) cho vũ khí là một trong những mối phiền toái thường gặp nhất. Đặc biệt, đối với những người chơi mới - chưa sở hữu tốc độ thao tác nhanh, thiếu kiến thức về kho quân trang, vũ khí của game.

Để "cứu cánh" cho game thủ, mới đây PUBG Corp đã hé lộ trong bản cập nhật mới nhất, nhà phát triển này sẽ đưa tính năng tự gắn Attachments vào súng khi người chơi nhặt chúng. Theo đó, game sẽ tự ưu tiên gắn Attachments cho vũ khí chính (Primary), sau đó đến vũ khí phụ (Secondary) và cuối cùng mới đến súng lục.

Dù vậy, tính năng này chỉ xuất hiện trên phiên bản PUBG dành cho PS4 và Xbox One, do đây là hai nền tảng khó thao tác hơn so với phiên bản PC.