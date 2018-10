StarBoyVN - Streamer giấu mặt đặc biệt của cộng đồng Free Fire

Mỗi streamer sẽ có một phong cách và “độc chiêu” khác nhau để tạo dựng được hình ảnh cũng như ghi dấu ấn đậm nét trong lòng các fan. Và cái cách của StarBoyVN thì quả là đặc biệt, không "đụng hàng". Anh chàng này chẳng bao giờ lộ mặt thật trong mỗi lần stream của mình và luôn sử dụng một chiếc mặt nạ cực kỳ đáng yêu hình chú chó Akita để làm “gương mặt” đại diện khi lên sóng.

Starboyvn và chiếc mặt nạ Akita quen thuộc

Điều này chắc chắn sẽ làm người hâm mộ vô cùng tò mò. Và đó cũng là lý do mà rất nhiều fan luôn cố gắng tìm cách kiểm chứng dung nhan thật sự của StarBoyVN. Kẻ thì xem clip được dựng bởi Garena Free Fire rồi ngồi phỏng đoán, người thì khẳng định đã thấy mặt của anh chàng tại một buổi offline nhưng không cho phép được chụp hình. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, còn StarBoyVN hiện tại vẫn đang được coi là streamer “bí ẩn” bậc nhất Việt Nam.

Starboyvn được coi là streamer bí ẩn bậc nhất Việt Nam

Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần đeo một chiếc mặt nạ Akita giống như StarBoyVN là bạn có thể trở thành một streamer có tiếng như anh chàng. Sở hữu kỹ năng cá nhân ở mức thượng thừa, StarBoyVN luôn khiến cho mọi game đấu của mình trở nên cực kỳ mãn nhãn trong mắt người hâm mộ. Thêm nữa, chất giọng cuốn hút, thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc khi chơi cũng là thứ giúp StarBoyVN ghi điểm với các fan.

Cũng không thể bỏ qua khả năng tấu hài siêu hạng của anh chàng, với những tình huống xử lý dở khóc dở cười cùng những lời bình luận đầy hóm hỉnh. Đấy chính là cái “chất” rất riêng của StarBoyVN – điều giúp anh chàng chiếm được cảm tình của các fan hâm mộ chứ không phải chỉ vì chiếc mặt nạ Akita đầy bí ẩn kia.

Những điều đó cũng là nền tảng đưa StarBoyVN trở thành một trong những streamer Garena Free Fire hàng đầu và là niềm cảm hứng cho nhiều game thủ cũng như người xem stream ở Việt Nam thời điểm hiện tại.

Thêm một thông tin nữa cũng tương đối thú vị mà các fan có thể chưa biết, StarBoyVN hiện là một mảnh ghép đồng hành cùng nhóm 3 “chàng lính ngự lâm” với những tên tuổi rất nổi tiếng trong làng streamer Garena Free Fire như As Mobile, PNV, Sỹ Kẹo. Điểm chung giữa họ là cả ba đều đang làm việc tại Nonolive - một nền tảng Stream mới rất hứa hẹn, đang trên đà phát triển hiện nay. Được biết, mức thu nhập từ kênh stream này cũng cực kỳ cạnh tranh và hấp dẫn, hoàn toàn có thể trở thành sân chơi đầy tiềm năng cho những streamer Việt.

Cứ giữ được cái “chất” riêng của mình, sự nghiệp của Starboyvn sẽ còn tiến xa

Tuy chỉ mới cộng tác với Nonolive, nhưng anh chàng cũng đã có riêng cho mình lượng fan đông đảo lên tới hơn 25.000 rồi đấy. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, trong tương lai, sự nghiệp của StarBoyVN chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa.

Được biết, từ 26 – 28/10/2018, StarboyVN sẽ cùng những Hot Streamers khác như As Mobile, PNV và Sỹ Kẹo tham gia giải đấu Free Fire “Quân đoàn huyền thoại” do Nonolive tổ chức, với tổng trị giá giải thưởng Garena Card lên tới 23,300,000 VNĐ. Trong quá trình diễn ra giải đấu, hàng trăm phần quà Give Away sẽ được phát ngẫu nhiên tới các bạn Viewers trên kênh Stream.

Đặc biệt, không giống như các giải đấu thông thường, ngoài việc đăng ký cùng bạn bè hay team của mình, người chơi có thể lựa chọn vào đội của 4 Hot Streamers StarboyVN, As Mobile, PNV và Sỹ Kẹo. Vừa được nhận những phần quà giá trị khi tham gia giải đấu, vừa được chơi cùng thần tượng, còn gì thích thú nữa hơn phải không?

Game thủ quan tâm có thể đồng hành với Quân Đoàn Huyền Thoại - giải đấu Free Fire do Nonolive tổ chức vào 26/10 đến 28/10/2018, cũng như tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

Lan Linh