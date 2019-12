Sắp tới đây, Blizzard sẽ giới thiệu sự kiện Winter Veil trong Hearthstone , song song với sự kiện The Feast of Winter Veil của tựa game World of Warcraft.

Bắt đầu vào ngày 11.12, sự kiện Winter Veil sẽ giới thiệu chế độ chơi mới trong Tavern. Sự kiện này có tên gọi Decorating Dalaran (Tạm dịch: Trang Trí Dalaran) và phần thưởng sẽ là card back đặc biệt. Hiện tại vẫn chưa rõ chế độ này có cách thức chơi như thế nào.

Tiếp theo đó, Winter Veil cũng giới thiệu bundle mới dành cho fan hâm mộ Hearthstone. Gói này sẽ bán với giá khoảng 600.000 đồng (24,99 USD) từ ngày 19.12.2019 đến ngày 7.1.2020.

Gói này sẽ bao gồm 6 pack của 5 bản mở rộng khác nhau từ The Witchwood, Rise of Shadows, Saviors of Uldum, The Boomsday Project cho đến Rastakhan’s Rumble. Thêm vào đó sẽ là biểu tượng Dame Hazelbark dành cho Druid và card back.