Team G - DHHKT: ‘Long hổ tranh hùng’ tại offline 360mobi

Đến hẹn lại lên, Đại hội 360mobi – sự kiện thường niên dành cho cộng đồng game thủ Việt sắp diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP. HCM) vào ngày 14.1 tới đây. Đại hội là nơi dành cho các game thủ yêu thích những sản phẩm game chất lượng của VNG như 3Q 360mobi, 360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc, 360mobi Ngôi Sao Thời Trang, 3Q Củ Hành… Đặc biệt, đại hội năm nay còn là nơi diễn ra trận chung kết 3Q 360mobi - 360mobi Pro League 4 hứa hẹn sẽ cực kì hấp dẫn, kịch tính giữa 2 chiến đội Team G và DHHKT.

Ngay từ vòng bảng, DHHKT đã được đánh giá rất cao và được cộng đồng dự đoán là chiến đội rất mạnh, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Với “bảng vàng” thành tích như: Hạng 2 giải 360mobi Pro League 2, giải 360mobi Pro League 3, DHHKT bước vào giải đấu với sự tự tin rất cao. Và đúng như dự đoán, chiến đội đại diện khu vực Nha Trang này đã vượt qua rất nhiều đối thủ “khó xơi” để bước vào trận bán kết gặp King Award.

Team DHHKT



DHHKT đã xuất sắc “vùi dập’ đối thủ King Award với tỉ số 3-0 và chính thức giành vé bước vào trận Chung Kết 360mobi Pro League 4. Ở phía bên kia “chiến tuyến”, một chiến đội được đánh giá rất cao khác là Team G cũng đã dễ dàng “đè bẹp” Only Me với tỉ số 3-0 và thẳng tiến đến trận Chung Kết để gặp DHHKT.

Team G rất nổi tiếng trong cộng đồng 3Q 360mobi vì đây là một chiến đội có thực lực, sở hữu kỹ năng tốt và quy tụ các thành viên tài năng. Điểm chung của các thành viên Team G là họ đều là những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, đã đạt được các giải thưởng cao khi thi đấu cho các đội cũ. Do đó, không quá khó khăn để Team G vượt qua các đối thủ mạnh khác để tiến vào bán kết hạ nốt Only Me.