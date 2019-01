The Division 2 tung trailer hấp dẫn khoe phần chơi PvP

Đoạn trailer giới thiệu phần chơi PvP của The Division 2

Tom Clancy's The Division 2 là một trong những bom tấn lớn nhất trong Quý 1 2019, dự kiến sẽ đến tay game thủ vào ngày 15.03.2019. Trò chơi tiếp nối phần đầu tiên, kể về một nước Mỹ đang chật vật đối diện với tình trạng vô chính phủ và bạo loạn do virus Green Poison gây ra. Tuy nhiên, thay vì lấy bối cảnh diễn ra giữa mùa đông khắc nghiệt của thành phố New York, The Division 2 kể về câu chuyện tại Washington DC, vài tháng sau những sự kiện của phần đầu.

Khá thầm lặng trong việc quản bá trò chơi, mới đây, Ubisoft đã tung ra trailer giới thiệu phần chơi PvP của The Division 2, qua đó xác nhận sự trở lại của Dark Zone - khu vực PvP tự do, chứa nhiều vật phẩm quý giá đã tạo nên danh tiếng cho The Division.

Để hiểu rõ hơn các tính năng và điểm nhấn khác biệt, mời quý độc giả theo dõi đoạn clip trên.

Lan Linh