Tuyển thủ Overwatch DreamKazper bị tố có hành vi ấu dâm

Vào ngày hôm qua (9.4, giờ Việt Nam), ban tổ chức Overwatch League – giải đấu chuyên nghiệp quy mô bậc nhất của trò chơi Overwatch (Blizzard phát hành) – đã đưa ra thông báo chính thức về lệnh cấm thi đấu vô thời hạn đối với Jonathan Sanchez (tên thi đấu: DreamKazper), thành viên của tuyển The Boston Uprising. Được biết, lý do đằng sau lệnh cấm là nhằm mục đích xác minh, điều tra mở rộng tố cáo của một bé gái 14 tuổi về việc DreamKazper có hành vi ấu dâm đối với mình. Sau khoảng nửa ngày làm việc, The Boston Uprising đã có thông báo thanh lý hợp đồng với DreamKazper.