Hạng mục chuyên nghiệp:

Tác phẩm đạt giải nhất của tác giả Lê Thị Ngọc Cẩm

Dù chỉ sở hữu số vote nhiều thứ 2 trong hạng mục chuyên nghiệp(1428), nhưng bài thi Kiếm Sư tộc thiên của tác giả Lê Thị Ngọc Cẩm thực sự được đánh giá rất cao về khoản trang phục cùng các yêu tố như bối cảnh, ánh sáng, góc chụp đã mang về cho bài thi này số điểm 50 ở cả 3 hạng mục sáng tạo, mỹ thuật và chủ đề. Với tổng số điểm lên tới 80, không có gì ngạc nhiên khi bài thi này dành được giải nhất của hạng mục chuyên nghiệp.

Bài dự thi Do you see any cat around here đạt giải nhì của tác giả Võ Thị Ngọc Giàu

Với 1662 vote và đứng đầu trong hạng mục chuyên nghiệp theo bình chọn từ cộng đồng game thủ, bài thi Do you see any cat around here còn là một bài thi có chất lượng rất cao và được đầu từ nhiều từ tác giả Võ Thị Ngọc Giàu. Chính vì vậy, BTC đã quyết định dành cho bài thi này số điểm 30 theo các tiêu chí đã nêu. Sở hữu tổng số điểm 70, bài thi này đã xuất sắc dành được vị trí thứ 2 của hạng mục chuyên nghiệp.