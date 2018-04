AMD Ryzen 3 2200G – APU chất lượng cho game online

Kiến trúc Raven Ridge của AMD kết hợp nền tảng Zen và đồ họa Vega, cùng bộ điều khiển bộ nhớ DDR4, PCIe hoàn chỉnh đem lại một giải pháp hoàn chỉnh và là lựa chọn tốt cho các tác vụ văn phòng và game online. Với mức giá xấp xỉ 2,5 triệu đồng, Ryzen 3 2200G sẽ là đối thủ đáng gờm ở phân khúc phổ thông.

Ryzen 3 2200G có 4 nhân xử lý tính toán và 8 nhân đồ họa Vega. AMD hướng sản phẩm này đến đối tượng người dùng thể thao điện tử và chơi game ở độ phân giải 720p, và 1080p ở một số tựa game nhất định.

Thông số kỹ thuật:

Socket: AM4

Nhân/luồng: 4/4

Xung cơ bản: 3,5GHz

Xung tăng tốc: 3,7GHz

RAM: DDR4 tốc độ 3200MHz

Ryzen 3 2200G cũng được mở khóa hệ số nhân cho những người dùng có nhu cầu ép xung nhẹ. Nền tảng đồ họa của APU cũng có thể được tinh chỉnh. Bộ điều khiển bộ nhớ hiện tại đã được nâng cấp từ tốc độ 2666MHz lên 2933MHz, hỗ trợ ép xung tốt hơn.

Bộ vi xử lý Raven Ridge mới thay thế Ryzen 3 1200, hỗ trợ kết nối PCIe 3.0, với 4 làn cho chipset và 4 làn cho các thiết bị lưu trữ.

Ép xung

Việc ép xung với Ryzen Master khá đơn giản. Phần mềm cung cấp nhiều thông số để người dùng có thể thay đổi thoải mái theo ý thích. Đạt được mức xung nhịp 3,9GHz ở mức Vcore thấp cũng không phải là một vấn đề lớn. Tản nhiệt đi kèm của Ryzen 3 2200G cũng đủ tốt để giữ cho bộ vi xử lý hoạt động “mát” khi ép xung.

Phương pháp thử nghiệm và hệ thống

Raven Ridge của AMD hoạt động tốt nhất khi sử dụng trên nền Windows 10 bản 1709. Phiên bản Windows mới nhất này bổ sung thêm tính năng Multi-Plane Overlay, hỗ trợ cho việc render phim và dựng các khung hình 2D tốt hơn.

AMD đã gửi đến cho Thanh Niên Game chiếc hộp Pandora bao gồm bo mạch chủ MSI B350I Pro AC kích thước mini-ITX kèm theo 2x8GB RAM G.Skill DDR4-3200 (có chứng nhận tương thích với hệ thống của AMD). Hệ thống thử nghiệm được trang bị tản nhiệt Wraith Stealth đi kèm Ryzen 3 2200G. Hệ thống lưu trữ bao gồm Samsung EVO 960 250GB và Seagate SkyHawk 6TB.

3DMark

Bài thử nghiệm 3DMark DX11 và DX12 dành cho CPU đem lại cái nhìn khái quát về sức mạnh tương đối khi tương tác với các engine game.

Ở bài thử nghiệm 3DMark Time Spy (DX12), Ryzen 3 2200G đạt được 3043 điểm, nhìn chung là khá tốt so với mức giá chỉ 2,5 triệu đồng cho APU. Trong khi đó, khi thử với 3DMark Fire Strike Physics (DX11), 2200G đạt được xấp xỉ 5900 điểm, cũng chấp nhận được về mặt tính toán. Với các điểm số trên, có thể thấy rằng Ryzen 3 2200G hoàn toàn có thể xử lý được các tác vụ văn phòng cơ bản và nâng cao, đồng thời chiến được game online, offline nhẹ hoặc một số tác vụ xử lý đồ họa nhẹ.

Battlefield 1

Ở độ phân giải 1280x720 (DX12) và thiết lập đồ họa trung bình, Ryzen 3 2200G của AMD cho thấy sức mạnh vượt trội so với các vi xử lý đồ họa tích hợp khác (các APU dòng A10 trước đây của AMD và UHD của Intel).

Khi so sánh cùng các cặp đôi CPU và đồ họa rời (đối thủ trực tiếp 1030), 2200G phần nào yếu thế hơn một chút, nhưng sự cách biệt chỉ vài phần trăm, trong khi hệ thống so sánh có mức chi phí trang bị cao gấp đôi so với chỉ riêng APU 2200G. Trong khi 2200G đạt được tốc độ tối đa 65 khung hình/giây, cặp đôi đối thủ đạt được 70 khung hình/giây.

Chuyển sang độ phân giải 1920x1080p (DX12) với thiết lập đồ họa thấp, có một sự hụt hơi ở 2200G, chỉ đạt được 44 khung hình/giây so với 54 khung hình/giây (tốc độ tối đa) của i3 và 1030.

Civilization VI A.I.

Ryzen 3 2200G có thể cạnh tranh khá sòng phẳng với i3 và 1030 ở bài thử nghiệm trí tuệ thông minh của Civilization VI, đạt được 18,4 giây so với 18,14 giây của đối thủ. Và nếu ép xung một chút lên 3,9GHz, 2200G có thể giành được chiến thắng ấn tượng, đạt 17 giây.

Đồ họa Civilization VI

Phần thử nghiệm đồ họa trên Civilization VI cho thấy 2200G hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với đồ họa rời, lần lượt đạt được 52 khung hình/giây và 42 khung hình/giây ở độ phân giải 720p (thiết lập trung bình) và 1080p (thiết lập trung bình). Cả 2 đều là các con số tốt, đem lại trải nghiệm game mượt mà.

Dota 2

Dota 2 là một trong những tựa game đầu tiên có bản vá tối ưu cho kiến trúc Zen. Ở bài thử nghiệm Dota 2 trên cả 2 độ phân giải 720p và 1080p cùng thiết lập đồ họa trung bình, 2200G đều có thể đạt được mức tốc độ khung hình/giây cao là 81 và 56, hoàn toàn đúng với hướng đi mà AMD định ra cho APU Raven Bridge. Dota 2 là tựa game MOBA có cỗ máy đồ họa tốt nhất, mạnh mẽ nhất hiện nay. Nếu 2200G có thể đạt được kết quả tốt như thế này khi trải nghiệm Dota 2, không khó để APU xử lý tốt ở những tựa game MOBA khác như Liên Minh Huyền Thoại hay Heroes of Newearth, kể cả ở mức thiết lập đồ họa cao.

Adobe Creative Cloud

Sức mạnh đơn lẻ của CPU không phải là điểm mạnh của APU AMD, và một lần nữa, điều này được thể hiện trong bài thử nghiệm Adobe Creative Cloud. Mặc dù Raven Bridge đã có sự tiến bộ vượt bậc so với các APU đời cũ (khoảng 50% sức mạnh), nhưng khoảng cách với bộ vi xử lý i3-8100 vẫn còn tương đối lớn. Dù sao đi chăng nữa, với 3895 điểm ở bài thử nghiệm Adobe Creative Cloud Score 2.0, người dùng vẫn có thể nuốt được một số các tác vụ đồ họa phổ biến trên bộ phần mềm này. Lưu ý, hệ thống được thử nghiệm với 16GB RAM có tốc độ 3200MHz.

Cinebench R15

Ở bài thử nghiệm Cinebench R15, APU mới nhất và có mức giá thấp nhất của AMD chứng tỏ được sức mạnh ấn tượng của mình, đồng thời cho thấy tỉ số giá thành/hiệu năng cao chưa từng có. Ở cả bài thử nghiệm hiệu năng đơn nhân và đa nhân, 2200G đều có kết quả xấp xỉ so với i3-8100, lần lượt đạt được 145 điểm và 574 điểm. Các điểm số này chỉ thấp hơn 8100 khoảng vài phần trăm, nhìn chung là không đáng kể khi so sánh về thời gian xử lý trong môi trường làm việc thực tế.

Kết luận

Ryzen 2200G có được sức mạnh của kiến trúc Zen và Vega, với mức giá thành chỉ 2,5 triệu đồng. Sản phẩm đem lại hiệu năng tốt hơn các đối thủ có cùng mức giá, cả về tốc độ xử lý lẫn đồ họa tích hợp. Tuy nhiên, Ryzen 3 2200G vẫn còn hụt hơi ở một số ứng dụng đòi hỏi sự kết hợp của nhiều nhân và lượng tính toán liên tục nặng.

AMD định hướng dòng Ryzen 3 2200G cho các game thủ thể thao điện tử, và sản phẩm đã làm được tốt điều này, ở cả 2 độ phân giải 720p và 1080p. Ngoài ra, người dùng cũng có thể ép xung 2200G lên một chút để có được hiệu năng tốt hơn, hoặc trang bị nhiều RAM hơn để có thể chia sẻ thoải mái với đồ họa tích hợp.

Ryzen 3 2200G cũng không phải chỉ dành riêng cho các cỗ máy chơi game phổ thông. APU này đủ mạnh để trang bị cho các hệ thống giải trí tại gia. Nếu bạn đang tìm kiếm các bộ vi xử lý có đồ họa tích hợp vừa phải, Ryzen 3 2200G là một lựa chọn thỏa đáng với mức giá chỉ 2,5 triệu đồng.

Ưu điểm: Giá thành tốt; hiệu năng chơi game ở độ phân giải 720p ấn tượng; mở khóa hệ số nhân hỗ trợ ép xung. Nhược điểm: Chỉ có 8 làn PCIe; cần phải nâng cấp BIOS để đảm bảo tương thích.

Tôn Bảo