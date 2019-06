Đây không phải là lần đầu tiên Asus giới thiệu ZenScreen Go. Trước đây hãng đã có sản phẩm tương tự với mã MB16AC. Với thiết bị mã MB16AP, Asus cải thiện một chút về thông số, nhằm đảm bảo người dùng có được trải nghiệm tốt hơn.

Ưu điểm: Tích hợp pin; kích thước màn hình 15,6 inch; cổng kết nối Type-C; tích hợp pin. Nhược điểm: Độ sáng tạm ổn; ốp lưng cần có thời gian làm quen; không có cảm ứng.

Nhìn chung, về thiết kế thì Asus ZenScreen Go MB16AP không khác nhiều so với phiên bản trước đây, ngoại trừ việc sản phẩm được tích hợp pin dung lượng 7.800mAh. Viên pin này sẽ đem lại 4 giờ sử dụng, tránh “cướp” mất nguồn pin từ các thiết bị di động như máy tính xách tay hay điện thoại.

ZenScreen Go phù hợp với ai? Đó là một câu hỏi khá thú vị. Rất nhiều người trong số chúng ta làm việc với 2 hoặc 3 màn hình ở hệ thống máy tính để bàn tại gia, và đó là lý do tại sao có các sản phẩm màn hình di động ra đời (Asus ZenScreen Go không phải là sản phẩm duy nhất trên thị trường).

Tùy thuộc nhu cầu, chúng ta sẽ cần một màn hình nằm ngang hoặc dọc để xử lý đa nhiệm được tốt hơn. Ví dụ, một người thích lướt mạng xã hội hoặc làm việc với các file số liệu sẽ xếp màn hình dọc để có không gian hiển thị nhiều hơn. Trong khi đó, những người thích vừa làm việc vừa xem Youtube sẽ để màn hình theo phương ngang truyền thống.

Màn hình di động cũng sẽ góp phần làm cho nhu cầu giải trí như chơi game hay xem phim trong lúc phải đi công tác, du lịch trở nên dễ dàng hơn. ZenScreen Go không quá nặng, và thiết kế mỏng với kích thước 15,6 inch độ phân giải FullHD tấm nền IPS, đủ để cất vào balo như một chiếc máy tính bảng cỡ lớn.

Là thế hệ thứ 2, ZenScreen Go MB16AP được tích hợp pin dung lượng 7.800mAh, và cổng sạc USB Type-C màn hình được tích hợp sạc nhanh Quick Charge 3.0. Người dùng cũng có thể sử dụng adapter Type-A đi kèm để kết nối sản phẩm với những thiết bị cũ hơn không có Type-C.

Nhìn chung, khả năng hiển thị hình ảnh của ZenScreen Go MB16AP khá tốt, sắc nét và rõ, góc nhìn rộng. Độ tương phản của sản phẩm tốt, phù hợp cho cả chơi game lẫn xem phim. Tuy nhiên, theo đánh giá thì độ sáng 220 nits của màn hình vẫn chưa đủ sáng lắm cho một số nhu cầu chuyên dụng.

Ốp lưng đi kèm sản phẩm được thiết kế như dạng xếp hình Origami, để có thể dựng màn hình theo nhiều kiểu khác nhau. Dù vậy, người dùng cần phải sử dụng một thời gian mới có thể làm quen với ốp lưng này được.

Asus còn trang bị thêm một cây bút trong hộp sản phẩm, để người dùng có thể kê màn hình, thay vì sử dụng ốp lưng, ở cả phương ngang lẫn phương đứng. ZenScreen Go còn có thể được thiết lập để tự xoay.

Có khá nhiều tùy biến màu sắc sẵn theo nhiều nhu cầu khác nhau được Asus trang bị cho màn hình. Dĩ nhiên, người dùng hoàn toàn có thể tự tinh chỉnh theo ý thích. Ứng dụng DisplayWidget sẽ giúp làm điều đó thông qua máy tính thay vì phải điều chỉnh trên màn hình.

Viên pin đi kèm khá hữu dụng trong những lần di chuyển, có thời lượng sử dụng 4 giờ đồng hồ, vừa đủ khi sử dụng kèm máy tính xách tay.

ZenScreen Go MB16AP là thế hệ thứ 2 của màn hình di động Asus, và thế hệ thứ 3 vừa được giới thiệu tại Computex 2019 sẽ được tích hợp thêm tấm nền cảm ứng.