BenQ EW3270U 32Inch - Khi 4K HDR cùng BI+ làm chủ cuộc chơi giải trí số

Về mặt giá thành, màn hình 4K chưa bao giờ được xem là sản phẩm dễ tiếp cận đối với đại đa số người dùng máy tính tại Việt Nam. Với cái giá tầm 12 triệu đồng, BenQ EW3270U 32” cũng không là ngoại lệ nhưng bù lại, việc được trang bị nhiều tính năng phục vụ nhu cầu giải trí số và một phần nào đó là làm đồ họa như HDR, không gian màu DCI-P3 95%, độ sâu màu 10-bit và công nghệ hình ảnh BI+ chủ đạo, EW3270U rõ ràng là một giải pháp hình ảnh tương đối toàn diện mà bạn không nên bỏ qua cho hệ thống máy tính của mình.

Về lý thuyết, thông số cấu hình của EW3270U không hề tồi đối với một mẫu màn hình 4K HDR thông thường:

Độ phân giải: 3840x2160

Kích cỡ: 32"

Tấm nền: VA

Thời gian đáp ứng: 4ms

Độ sáng: 300 nit

Tần số quét: 60Hz

Góc nhìn: 178 độ

Độ sâu màu: 10-bit

Công nghệ hình ảnh: HDR10, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible, BI+

Không gian màu: Rec.709 100%, DCI-P3 95%

Độ tương phản gốc: 3000:1

Loa tích hợp: 2W x2

Cổng kết nối: HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-Type C

EW3270U của BenQ vốn chỉ hỗ trợ AMD FreeSync. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể kích hoạt G-Sync Compatible nếu sử dụng card đồ họa NVIDIA dòng GeForce 10-series đã cập nhật driver mới nhất. Ngoài DCI-P3 95% cùng độ sâu màu 10-bit cho nhu cầu làm đồ họa, EW3270U còn hỗ trợ cả không gian màu điện ảnh Rec.709 có độ phủ lên đến 100% qua đó người dùng còn có thể trải nghiệm những bộ phim điện ảnh với chất lượng hình ảnh màu sắc tuyệt vời.



Thiết kế

Nếu như đã từng sử dụng qua các sản phẩm màn hình dòng EW, EL hay BL của BenQ, bạn sẽ không lạ gì với ngôn ngữ thiết kế được sử dụng trên mẫu EW3270U khi nó lấy yếu tố tối giản làm chủ đạo. Bên cạnh đó, màn hình của BenQ sở hữu lớp viền siêu mỏng kèm với lớp phủ màn hình chống chói giúp người dùng có được trải nghiệm hình ảnh toàn vẹn và tập trung hơn. Về mặt hiển thị, EW3270U được BenQ trang bị tấm nền VA kích thước 32” với độ phân giải 4K (3840x2160), tần số quét 60Hz tích hợp sẵn công nghệ hình ảnh AMD FreeSync.



Người dùng có thể kích hoạt nhanh chế độ HDR thông qua nút bấm chuyên dụng ở góc dưới bên phải màn hình. Với những nội dung không thuần HDR, màn hình của BenQ vẫn có thể chạy chế độ giả lập HDR. Hơn nữa, khi nhấn nút HDR 2 lần, chế độ Brightness Intelligence+ hay BI+ của EW3270U sẽ được khởi động. BI+ tự động nhận diện mức độ ánh sáng môi trường xung quanh màn hình thông qua cảm biến và chế độ này sẽ điều chỉnh độ sáng màn hình để bảo vệ mắt cũng như nâng tầm chất lượng hình ảnh khi cần thiết.

Về dàn cổng kết nối, EW3270U có đầy đủ các loại cổng xuất hình phổ biến hiện nay như HDMI 2.0, Display Port 1.4 và USB Type C bên cạnh jack âm thanh 3.5mm. Màn hình của BenQ sở hữu bộ loa tích hợp công suất lên đến 4W để phục vụ nhu cầu nghe nhạc, xem phim hay chơi game. Tuy nhiên, chất lượng của bộ loa này chỉ mang tính chất chữa cháy và người dùng cần sử dụng loa rời hoặc tai nghe để có trải nghiệm âm thanh tốt hơn.



Thử nghiệm



Để kiểm tra chất lượng hiển thị của BenQ EW3270U, mọi thông số của màn hình này được trả về mặc định và tôi sẽ thử nghiệm các bài test sau:



- Chất lượng hình ảnh sau khi cân bằng thiết bị đo Spyder3 Elite và phần mềm chuyên dụng LaCie Blue Eye Pro.

- Hình ảnh trước và sau khi mở HDR/BI+ trên tựa game thuần HDR Assassin’s Creed Odyssey.

- Hình ảnh trước và sau khi mở HDR/BI+ trên tựa game không thuần HDR Just Cause 4.



• Góc nhìn





Với tấm nền VA, EW3270U vẫn đảm bảo cho người dùng có góc nhìn rộng lên đến 178 độ với chất lượng hình ảnh tương đối rõ nét gần giống với tấm nền IPS. Nếu như IPS thường gặp khó trong việc hiển thị màu đen sâu thì tấm nền VA của EW3270U hoàn toàn có thể đáp ứng tốt điểm này. Qua đó, trải nghiệm hình ảnh khi xem phim với màn hình của BenQ sẽ được nâng lên đáng kể.



• Chất lượng hình ảnh



Thông qua dụng cụ Spyder3 Elite và phần mềm Blue Eye Pro, EW3270U đã cho ra kết quả màu sắc khá ấn tượng với độ lệch màu Delta E trung bình chỉ 0.6 cùng các thông số độ sáng rất chuẩn. Hơn nữa, độ phủ không gian màu Adobe RGB của EW3270U khá đều đủ để đáp ứng nhu cầu đồ họa từ người dùng.



ACO trước khi mở HDR/BI+

ACO sau khi bật HDR/BI+

Nếu để ý kỹ chi tiết ba bức tượng cũng như tấm khiên ở vùng tối, HDR/BI+ đã giúp hình ảnh hiển thị rõ nét hơn khá nhiều. Hơn nữa, màu sắc tổng thể sau khi bật chế độ trên cũng được thêm phần tươi sáng và có chiều sâu hơn. Tuy nhiên đây chỉ là trên tựa game thuần HDR còn ở game không hỗ trợ sẵn HDR như Just Cause 4 thì sao?



• Just Cause 4 (JC4)

JC4 trước khi bật HDR/BI+

JC4 sau khi bật HDR/BI+

Dù không hỗ trợ HDR thuần nhưng phần chi tiết vách núi phía sau ánh mặt trời cũng như hình ảnh nhân vật của JC4 đã được làm nổi bật và rất rõ nét nhờ HDR/BI+ của EW3270U. Tuy nhiên không phải game nào không thuần HDR cũng có hình ảnh đẹp hơn sau khi mở HDR/BI+, do đó người dùng vẫn cần phải có sự tùy chỉnh nhất định về thông số màn hình để có được kết quả hình ảnh tốt nhất có thể.





Ưu điểm: Màn hình BenQ EW3270U đang được bán với giá 12 triệu đồng trên trang thương mại điện tử Lazada Việt Nam

Thiết kế tối giản và tinh tế.

Tấm nền VA góc nhìn khá và hiển thị màu đen tốt.

Tích hợp đầy đủ các cổng kết nối thời thượng HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Type-C.

Có loa tích hợp.

Hỗ trợ công nghệ hình ảnh AMD FreeSync và NVIDIA G-Sync Compatible.

Không gian màu Rec.709 100%, DCI-P3 95% và độ sâu màu 10-bit.

Tích hợp chế độ HDR cùng công nghệ BI+ độc quyền của BenQ.

HDR giả lập khá tốt với tựa game không thuần HDR.

Chất lượng hình ảnh sau khi cân tốt.

Khuyết điểm: