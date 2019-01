Ông Jensen Huang – CEO của nvidia chia sẻ với các nhà đầu tư của mình rằng quý 4 vừa qua thực sự là một cú đấm mạnh vào sự kiêu hãnh của hãng, do số lượng GPU bán ra không được như mong đợi. Điều đó bao gồm cả các sản phẩm GPU Nvidia được sản xuất dựa trên kiến trúc Turing.

Nvidia cho biết quý 4 vừa qua, hãng có doanh số 2,2 tỷ USD, so với mức ước tính của tập đoàn là 2,7 tỷ USD. Bản thân hãng cũng “lấp liếm” về sự không thành công của mình, qua đó buộc tội tình hình kinh tế không ổn định, đặc biệt là ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm GPU của người dùng.

Không khó để nhận ra điều này. Nvidia thấy được nhu cầu mua sắm GPU cực kì cao trong giai đoạn nở rộ của tiền ảo, và trong khi điều đó tiếp tục diễn ra, các sản phẩm card đồ họa tầm trung và cao cấp không đủ cung cho người dùng cuối/game thủ. Khi thị trường tiền ảo tan vỡ, Nvidia lại bị bỏ rơi cùng hàng loạt các sản phẩm đồ họa Pascal.

Nvidia hi vọng rằng Turing sẽ cải thiện tình hình kinh doanh của mình, với niềm tin game thủ sẽ bị quyến rũ bởi hiệu năng, và đặc biệt là các tính năng mới được nâng cấp, như ray tracing theo thời gian thực và DLSS chẳng hạn. Vì nhiều lý do, Nvidia RTX vẫn không thể đạt được doanh số như kì vọng.

Phát ngôn viên của hãng chia sẻ: “Những sản phẩm mới này đem lại hiệu năng vượt trội và có nhiều điểm sáng tạo mới như ray tracing theo thời gian thực và AI, nhưng nhiều người dùng có thể đã hoãn thời gian mua sắm để đợi một mức giá thấp hơn và xem các ưu điểm mà công nghệ RTX mang lại trong lúc chơi game thực tế.”

Thực tế cho thấy, các card đồ họa RTX của Nvidia được ra mắt với mức giá cao hơn nhiều so với Pascal khi so sánh cùng mẫu. Với lượng RTX 2060 được bổ sung vào danh sách mua sắm với mức giá khoảng 9 triệu đồng, Nvidia hi vọng người dùng sẽ lựa chọn các sản phẩm của mình nhiều hơn.

Tôn Bảo