Đánh giá Optix MAG271CQR – Màn hình cong 2K và 144Hz

MSI Optix MAG271CQR được tích hợp nheiefu tính năng hữu dụng cho nhu cầu chơi game, bên cạnh thiết kế ngầu và dễ sử dụng.

Ưu điểm: Độ phân giải 2K, tốc độ quét 144Hz, chất lượng hiển thị tốt, sắc nét và màu sắc trung thực.

Nhược điểm: Không hỗ trợ HDR.

Thông số kỹ thuật

Tấm nền VA được sử dụng trong sản phẩm AMG 271CQR đem lại độ tương phản tĩnh cao 3.000:1 và có độ sáng 400 nits. Đối với các hình ảnh có nhiều bóng tối, màn hình vẫn hiển thị được độ chi tiết cao, làm rõ các điểm nhấn, và qua đó tăng thêm lợi thế cho game thủ.

Khi so với các tấm nền IPS và TN với độ tương phản tĩnh 1.000:1, MSI Optix MAG271CQR đem lại màu đen sâu hơn và có độ chuyển giữa màu tối và màu sáng tốt.

Với việc hỗ trợ 8-bit màu, màn hình đạt được gamut màu 115% sRGB và 90% DCI-P3, đảm bảo cho ra các khung hình sống động, và tái tạo màu sắc trung thực.

Độ phân giải WQHD 2560x1440 đem lại mật độ điểm ảnh 108 pixel mỗi inch, qua đó có khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét, trong trẻo mà không cần phải sử dụng đến các công nghệ nâng cấp tỉ lệ khung hình.

Nhìn chung, với độ tương phản cao, gamut màu cao, và độ phân giải lớn, người dùng có được trải nghiệm tổng thể tốt, không chỉ cho game mà còn ở các nhu cầu giải trí khác như xem phim, chỉnh sửa hình ảnh và biên tập video.

Tuy nhiên, màn hình không hỗ trợ HDR (High Dynamic Range), mặc dù thông số kỹ thuật của sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn DisplayHDR 400 của VESA. Dù sao đây cũng không phải là thiếu sót đáng kể, bởi chuẩn DisplayHDR 400 chỉ cải thiện chất lượng hình ảnh đôi chút. Để có được khác biệt lớn, các màn hình cần được tích hợp DisplayHDR 600 trở lên, và điều đó cũng làm tăng vọt giá thành sản phẩm.

Hiệu năng

MSI Optix MAG271CQR 1440p có hiệu năng tốt cho nhu cầu đa dạng của game thủ. Với tốc độ quét màn hình 144Hz, trải nghiệm game trên Optix MAG271CQR luôn tốt, mượt mà và không bị giật hay xé hình. Thậm chí, khi xem phim, sản phẩm cũng rất phù hợp cho những thước phim hành động tốc độ cao.

Tốc độ phản hồi của màn hình là 1ms, cũng là một tính năng tốt mà các game thủ cần, dù đây là con số có được khi đo các bóng đèn nền. Tốc độ phản hồi thực sự của màn hình rơi vào khoảng 4ms, vẫn là một con số chấp nhận được, ít nhất là khi so với các sản phẩm có cùng phân khúc giá khác.

Về tổng thể, không có tình trạng bóng ma trong những game tốc độ cao. Một số điểm ảnh tối xuất hiện nhưng không nhiều ở các game có tốc độ khung hình cao.

Về lý thuyết, nếu muốn có hiệu năng cao ở các game bắn súng (FPS), game thủ nên tìm đến các màn hình có độ phân giải FullHD nhưng có tốc độ quét màn hình 240Hz và tốc độ phản hồi 1ms, cũng với mức giá tương đương.

Để đạt được tốc độ phản hồi 1ms trên màn hình của MSI, game thủ cần bật chế độ Anti Motion Blur, qua đó giảm bớt bóng mờ của các vật thể chuyển động nhanh.

Tuy nhiên, khi sử dụng công nghệ này, độ sáng của màn hình bị giảm đi. Và người dùng cũng không thể kích hoạt Anti Motion Blur và AMD FreeSync cùng lúc.

Màn hình cong MSI Optix MAG271CQR có 3 chế độ được tùy biến sẵn: Bình thường, Nhanh và Nhanh nhất. Chế độ Nhanh nhất giúp kích hoạt công nghệ Anti Motion Blur, và nếu game thủ muốn sử dụng FreeSync thì phải lựa chọn Bình thường hoặc Nhanh.

Thanh Niên Game đề xuất sử dụng chế độ Bình thường cho những nhu cầu bình thường, và Nhanh ở các tác vụ đòi hỏi có tốc độ khung hình cao, nhằm giảm bớt hiện tượng bóng ma.

MSI Optix MAG271CQR hỗ trợ AMD FreeSync ở cả kết nối HDMI và DisplayPort. Mặc dù không được trang bị G-Sync của Nvidia, nhưng game thủ không gặp phải vấn đề gì khi kết hợp màn hình với các máy tính sử dụng card đồ họa của Nvidia.

Những tính năng khác như Game Mode (bộ tùy biến sẵn dành cho FPS, RTS, RPG và Racing), Black Tuner (cải thiện tầm nhìn và độ sáng trong các game tối), Screen Assistance (trang bị hồng tâm trên màn hình), Zero Latency (giảm thiểu độ trễ), và Picture in Picture (hình trong hình), cũng như Picture by Picture (hình cạnh hình).

Menu của màn hình nhìn chung dễ sử dụng và tương tác, thông qua joystick ở mặt sau. MSI còn trang bị ứng dụng Gaming OSD để người dùng có thể tùy biến màn hình thông qua chuột và bàn phím.

Không thể thiếu là tính năng MSI Mystic Light RGB độc quyền của MSI, cho phép hiển thị nhiều hiệu ứng khác nhau. Game thủ cũng có thể sử dụng điện thoại và thay đổi các chế độ hiển thị, màu sắc từ xa, và đồng bộ hóa màn hình với hệ thống các linh kiện tương thích với tính năng này.

Kết luận

MSI Optix MAG271CQR là một màn hình cho game tốt trong phân khúc. Mặc dù cũng có nhiều lựa chọn khác, nhưng nếu là game thủ trung thành với các sản phẩm của MSI, việc bổ sung vào hệ thống chiến game của mình sản phẩm này để có được sự đồng bộ hóa cùng Mystic Light RGB là việc nên làm.