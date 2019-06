Điểm cần lưu ý là WD SN750 phiên bản có tản nhiệt chỉ dành riêng cho máy tính để bàn. Cả 2 phiên bản tản nhiệt và không tản nhiệt đều có hiệu năng tốt nhờ vào tốc độ đọc 3.470 MB/giây và viết 3.000 MB/giây ở mẫu 1TB. Kể cả khi cài hệ điều hành lên ổ cứng, thiết bị vẫn có thể đạt được tốc độ đó.

Ưu điểm: Thiết kế đẹp, đơn giản, có sự khác biệt về nhiệt độ so với phiên bản không tản nhiệt Nhược điểm: Không tương thích với toàn bộ các bo mạch chủ

Mặc dù có cùng kích thước, nhưng rất tiếc cho những người dùng đã mua SN750 phiên bản thường trước đó là họ không thể gắn tản nhiệt rời riêng cho thiết bị được. Tuy nhiên, EK có bán riêng một tản nhiệt dùng chung cho toàn bộ các ổ cứng NVMe, nên bạn vẫn có thể lựa chọn trang sức cho ổ cứng, dù không được đồng bộ lắm.

Ở phiên bản SN750 không có tản nhiệt, người dùng sẽ có các lựa chọn dung lượng từ 250GB đến 2TB. Trong khi đó, phiên bản có tản nhiệt ở Việt Nam hiện tại chỉ có mẫu 1TB.

Do được hợp tác giữa 2 bên, nên WD SN750 Black có thiết kế tổng thể đẹp, gọn gàng và mỏng, chỉ 8,1mm. Vân xéo trên tản nhiệt đem lại độ ngầu nhất định cho thiết kế chung của sản phẩm. Quan trọng nhất là, không phải bo mạch chủ nào cũng có đủ không gian cho kích thước chung của ổ cứng, và WD cũng đã công bố danh sách các bo mạch chủ tương thích với WD SN750 EKWB.

Bài thử nghiệm nhiệt độ của ổ cứng được thực hiện trên hệ thống Intel Core i7-4790T (2GHz), bo mạch chủ Asus Maximus Hero VII, 16GB RAM, VGA Palit RTX 2070 Dual 8GB và hệ điều hành Windows 10 v1809. Phần mềm được sử dụng để kiểm tra nhiệt độ là HWiNFO, dựa trên cảm biến nhiệt của WD.

Về thiết kế, WD sử dụng chip NAND nóng nhất để hiển thị nhiệt độ. Toàn bộ hệ thống đều được lắp đặt ở thùng benchtable (không gian mở), do đó không có bất kì quạt tản nhiệt phụ nào thổi vào SSD.

Nói một chút về hiệu năng, gần như không có sự khác biệt nào về tốc độ của WD SN750 phiên bản có tản nhiệt so với phiên bản không có tản nhiệt. Có thể xem thêm kết quả thử nghiệm của phiên bản không tản nhiệt tại đây.

Khi không hoạt động, nhiệt độ của WD SN750 phiên bản không tản nhiệt đạt 40 độ C, cao hơn 4 độ so với phiên bản có tản nhiệt (36 độ C), nhìn chung khá tốt.

Bắt đầu thử nghiệm với các tác vụ ghi liên tục vào ổ cứng, hoặc chơi game liên tục, kèm theo một số phần mềm chạy nền khác, khoảng cách vẫn là 4 độ C giữa 2 phiên bản WD SN750 (lần lượt là 59 độ C và 55 độ C). Và khi sử dụng quạt 120mm rời thổi vào thì nhiệt độ của cả 2 hạ xuống còn 47 độ C và 43 độ C. Đó là một con số khá ấn tượng khi chơi game, do sản phẩm WD SN750 được hướng đến dành cho game thủ.

Nhìn chung, khi sử dụng tản nhiệt đi kèm của EKWB, game thủ sẽ giảm được nhiệt độ của ổ cứng so với WD SN750 là 4 độ ở tất cả các điều kiện sử dụng khác nhau. Và ở hiệu năng, tốc độ của thiết bị không có gì thay đổi ở 2 phiên bản có và không có tản nhiệt.