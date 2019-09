Kingdom Next Gen ra mắt phòng máy tại Nguyễn Kim

Kingdom Next Gen được biết đến là chuỗi hệ thống iCafe cao cấp trong thời gian qua. Với định hướng mang lại sân chơi lành mạnh cho giới trẻ và các bạn game thủ, cũng như địa điểm uy tín để tổ chức các sự kiện eSports chuyên nghiệp trong và ngoài nước, chuỗi iCafe đã gặt hái được rất nhiều thành công trong thời gian qua.

Kingdom Next Gen Nguyễn Kim được ra đời với chuẩn Premium tương tự với chi nhánh Kingdom Next Gen Kỳ Hòa. Có thể nói đây là chuẩn phòng máy cao cấp nhất cho đến thời điển hiện tại của hệ thống icafe Kingdom Next Gen.