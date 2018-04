Kinh doanh phòng máy cao cấp: Không hề dễ dàng

Đầu tư phòng máy tiền tỉ

Giai đoạn 2014 - 2015, thị trường game Việt ghi nhận sự xuất hiện ồ ạt của nhiều phòng máy có giá trị đầu tư lớn, vượt trội so với hình mẫu phòng máy truyền thống cả về số lượng lẫn chất lượng máy và dịch vụ đi kèm, đây cũng là giai đoạn khái niệm iCafe - không gian chơi game kết hợp dịch vụ ăn uống chất lượng - bắt đầu được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Từ chỗ quen thuộc với những phòng game có giờ chơi ở mức 3.000 Đồng, không gian quạt máy và menu đồ ăn "nhẵn mặt' mì gói, game thủ được tiếp xúc với những iCafe chú trọng lớn vào cơ sở hạ tầng, cấu hình máy, nội thất cho đến hàng loạt dịch vụ đi kèm chất lượng. Việc thiết kế, vận hành, thi công phòng máy cũng thay đổi mãi mãi từ cột mốc này.

Không chỉ đơn giản là lấp đầy PC vào căn phòng trống, nhiều đơn vị thi công/lắp đặt Net trong thời gian này đã cung cấp nhiều giải pháp triệt để, đa dạng hơn để bắt kịp xu hướng thị trường. Từ những khía cạnh thuộc về cơ sở hạ tầng như chia cắt không gian sao cho hợp lý giữa phòng bếp, sảnh cafe, quầy phục vụ, khu vực chơi game, khu hút thuốc,nội thật/bàn ghế và thiết kế ánh sáng,... cho đến những chi tiết nhỏ nhất trong cấu hình PC chơi game, nhờ đó cho ra đời các iCafe đẳng cấp hơn hẳn so với phòng máy truyền thống. Gần đây, nhiều đơn vị thi công Net đã lần lượt trang bị thêm các dịch vụ khác như công nghệ phòng máy tập trung (Việt Nga, CyberCore, CyberOne...), chương trình marketing và tổ chức giải đấu (Ways),... và nhiều mảng miếng kinh doanh khác để làm cho thị trường phòng máy Việt thêm đa dạng.

Tuy nhiên, cũng vì lý do đặt nặng yếu tố dịch vụ khách hàng lên hàng đầu, câu chuyện kinh doanh phòng máy giờ đã đạt đến số vốn đầu tư hàng tỉ đồng, ngay cả những phòng máy cơ bản, đáp ứng vừa đủ xu hướng thị trường cũng khó tránh khỏi chạm ngưỡng cột mốc "khủng" này - khác xa hoàn toàn với mặt bằng chung của 5,7 năm trước.

Trong 2 năm gần đây, những ACE Cyber Gaming, Rocket Gaming, Game One, cho đến Titan Gaming, iCafe Luxury Gaming, CyberCore Fire & Ice, Mega Gaming, New Style, Kingdom Next Gen,... đều không có phòng máy nào sở hữu mức đầu tư không chạm ngưỡng tiền tỷ. Cá biệt, những dự án như Game One, Kingdom Next Gen Hòa Hưng (Quận 10), Zone (Quận 2), CyberCore DK Gaming (Cần Thơ)... sở hữu vốn đầu tư lên đến vài tỷ Đồng, đủ khiến người ta phát hoảng nếu so sánh với bối cảnh nhiều năm về trước.

Các phòng máy cao cấp giờ đang làm ăn ra sao?

Vậy, số vốn đầu tư tiền tỷ này có khiến cho các phòng máy kể trên bứt phá hoàn toàn trong cuộc cạnh tranh về doanh thu hay không?

Câu trả lời là có, tuy nhiên, chỉ trong trường hợp nhà đầu tư nắm bắt được cách vận hành thích hợp. Nếu không, những dự này đều sẽ gặp nhiều khó khăn do tính cạnh tranh lớn, sức đào thải khắc nghiệt, dẫn đến tình trạng kinh doanh trì trệ và thu hồi vốn chậm. Thậm chí, như chia sẻ của anh Đ.D - một người có kinh nghiệm lâu năm trong thị trường lắp đặt Net: "Nhiều dự án lợi nhuận còn thấp hơn khi họ đem gửi ngân hàng".

Nguồn thu nhập của phòng máy đến từ hai yếu tố chính: tiền giờ chơi (dao động theo khu vực, cấu hình máy...) và tiền từ dịch vụ ăn uống. Trước đây, nếu tiền giờ chơi là nguồn thu chính, thì tỉ lệ này có xu hướng đảo chiều do các phòng máy cao cấp đều có dịch vụ ăn uống đi kèm rất tốt, ở một số trường hợp dịch vụ ăn uống thậm chí còn trở thành nhân tố lợi nhuận duy nhất (sau khi đã trừ khấu hao tài sản). Tuy nhiên, nếu giờ chơi là thứ rất khó điều chỉnh và luôn phải duy trì ở mức trung bình của thị trường vì quy luật cạnh tranh, thì lợi nhuận từ dịch vụ - dù rất hấp dẫn về biên độ lợi nhuận - lại là yếu tố bào mòn sức, thách thức rất lớn cho chủ phòng máy.

Chia sẻ với chuyên mục Game báo Thanh Niên, đại diện phòng game CyberCore Nguyễn Thị Thập cho biết: "Doanh thu đã đạt được như tôi mong muốn, vì đầu tư kinh phí cao nên với hiện tại mức doanh thu vẫn đang ổn định tuy chưa hoàn toàn. Tôi đầu tư vào phần quản lý phòng máy để tăng được tuổi thọ phòng máy nên lợi nhuận vẫn đang ở mức trung bình. Điều đáng lo ngại đối với hầu hết tất cả phòng máy cao cấp là làm sao duy trì được sự cao cấp. Thị trường Game-Net ngày càng phát triển, game thủ cũng ngày càng có nhu cầu về game nhiều hơn nên việc đổi mới và nâng cấp luôn là điều tiên quyết để phát triển phòng máy, nhưng với tôi ngoài nâng cấp thì quản lý thì vận hành tốt mới là điều đáng lo ngại hơn". Đại diện PSM Tô Ký cũng có nhiều dè dặt khi chia sẻ về doanh thu: "Doanh thu về hoạt động giờ chơi khả quan và ổn định so với mặt bằng chung tại khu vực. So với mức đầu tư thì doanh thu vẫn đang được duy trì ở tầm trung ".

Có sự bứt phá đáng kể trong giai đoạn cuối 2017, Kingdom Next Gen là một "ngôi sao" mới của ngành kinh doanh phòng máy, có tốc độ tăng trưởng khiến nhiều người bất ngờ trong giai đoạn vừa khai trương ra mắt game thủ. Tuy nhiên, đơn vị này cũng phải đổi lại bằng lượng chất xám và đầu tư về con người rất lớn để cung cấp, duy trì các dịch vụ phòng máy vừa khiến khách hàng hài lòng, vừa tạo được lợi nhuận tốt như hiện nay.

Bài toán thích nghi và nâng cấp

Trước những thách thức lớn trong kinh doanh phòng máy tại thời điểm hiện tại, các chủ đầu tư buộc phải căng sức để hoàn thiện dịch vụ và duy trì, thích nghi với những thay đổi chóng mặt của thị trường game. Giới thi công/lắp đặt phòng máy cũng phải liên tục đổi mới, cập nhật tối ưu chi phí đầu tư cho khách hàng.

Việc chuyển dịch sang những công thức lắp đặt máy theo mô hình tập trung (hạn chế rủi ro về phần cứng, tiết kiệm không gian...) có thể xem là ví dụ đáng chú ý trong giai đoạn gần đây, hoặc cách mà các đơn vị thi công Net đồng hành, can thiệp sâu và phối hợp toàn diện với chủ đầu tư về mặt nhân sự, vận hành, tạo cộng đồng,... cũng là một hướng giải quyết rất tích cực.

Hệ thống phòng máy Nguyễn Duy (Bình Thạnh) có thể xem là đại diện tiêu biểu cho cách một hệ thống phòng máy thích nghi, chuyển mình để đảm bảo được lợi nhuận ổn định. Dù sở hữu mặt bằng chưa thật sự "lung linh" như các dự án sau này, nhưng Nguyễn Duy đã có nhiều cải tiến khôn khéo trong bố trí không gian, bàn ghế, và hái quả ngọt nhờ đầu tư công sức xây dựng cộng đồng game thủ cho riêng mình - điều mà ít phòng máy hiện nay thật sự nghiêm túc.

Hoặc như cách vận hành "không tưởng" mà phòng CR7 Gaming (Quận 9) đã làm được: bố trí chỉ một nhân sự cho mỗi ca trực (quy mô phòng 40 máy), nhờ vào cách bố trí và chuẩn bị công việc khoa học, hợp lý. Ngoài ra, dồn lực và vốn đầu tư để đánh mạnh vào mảng ăn uống như hai "ông lớn" Kingdom Next Gen và Zone đang làm cũng là một chiến thuật rất có đường nét.

Có thể nói, kinh doanh phòng máy game tại Việt Nam là mảng đầu tư chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách, và hoàn toàn không phải là mảnh đất dành cho những người đơn vị có tốc độ thích nghi chậm, không bắt kịp xu hướng ngành game. Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng định rằng đây vẫn là mảng miếng nhiều tiềm năng, còn chỗ cho những sáng tạo kinh doanh mới, và luôn luôn có nhu cầu lớn.

Hạ San