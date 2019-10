Microsoft lên kế hoạch tích hợp bảo mật giống Xbox lên các PC

Theo Microsoft, đây là bước cần thiết, bởi hacker luôn tìm cách tấn công phần mềm trước tiên, đặc biệt là BIOS.

Ở mức độ tấn công BIOS, người dùng rất khó nhận diện được. Chúng có thể sống sót qua đợt cài lại hệ điều hành, và cho phép hacker thâm nhập sâu vào hệ thống. Các đợt tấn công này ngày càng trở nên phổ biến. Microsoft cho biết rằng số lượng tấn công dạng này đã tăng lên 5 lần trong vòng 3 năm qua.

Dự án Secured-core PC là câu trả lời đanh thép của Microsoft, và hãng đang kết hợp với AMD, Intel, Qualcomm và các đối tác OEM để đảm bảo dự án được phủ rộng rãi. Chứng chỉ Secured-core PC là tổng hợp của bảo vệ nhận diện, ảo hóa, hệ điều hành, phần cứng và phần mềm, BIOS để tăng cường thêm một lớp bảo mật nữa.

Sử dụng các tính năng phần cứng mới của AMD, Intel và Qualcomm, Windows 10 hiện có thể tích hợp System Guard Secure Launch như là yêu cầu của Secured-core PC, nhằm bảo vệ quá trình khởi động khỏi những cuộc tấn công BIOS. System Guard sử dụng Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) được tích hợp trong các vi xử lý mới nhất của AMD, Intel và Qualcomm để đem lại cho hệ thống BIOS vững chắc, khởi động phần cứng nhanh chóng sau khi đưa hệ thống vào tình trạng đảm bảo do boot loader xác thực.

Microsoft đã thực hiện tích hợp tương tự trên Xbox, vốn được xem là bảo mật tốt hơn nhiều so với máy tính.

Dự án Secured-core PC đã được Dell, Dynabook, HP, Lenovo và Panasonic, bên cạnh Microsoft Surface mới nhất. Vẫn chưa biết được liệu Microsoft có thời gian tích hợp lên các máy tính chơi game.thanhnien.vn">game hay chưa.