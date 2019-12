MSI MEG X570 Unify – Dành cho những game thủ đam mê sự đơn giản

MSI MEG X570 Unify có kiểu dáng tương tự với phiên bản Ace của hãng, nhưng có đôi chút khác biệt trong tính năng.

MSI đã loại bỏ toàn bộ các phần nhựa “hoa lá cành” cũng như đèn LED RGB, nhưng vẫn giữ lại các phần quạt tản nhiệt chính cho bo mạch chủ. X570 Unify có 14 pha nguồn và 2 cổng 8-pin 12V ATX để lấy nguồn. Đây là sản phẩm được thiết kế hướng đến người dùng chuyên nghiệp và cao cấp.

Về phần tính năng chính, MSI MEG X570 Unify sở hữu 3 khe M.2 PCIe 4.0 x4, mỗi khe đều được lắp tản nhiệt riêng để bảo vệ cho ổ cứng khi cần phải hoạt động ở cường độ cao.

Ngoài ra, MSI cũng trang bị cho bo mạch chủ 4 cổng SATA, và sử dụng vi xử lý mạng Realtek RTL8125 2.5G NIC với Intel AX200 Wi-Fi 6 802.11ax mới nhất hiện nay.

Ở góc trái của bo mạch chủ là vi xử lý âm thanh Realtek ALC1220 HD, kèm theo các kết nối mở rộng cho phần cổng cắm phía trước của thùng máy, bao gồm 3 USB 3.1 Gen.2 Type-A, 1 USB 3.1 Gen.2 Type-C, 2 USB 3.1 Gen.1 Typee-A, và 2 USB 2.0.

Không thể thiếu là các nút clear CMOS, nút Flash BIOS và đáng ngạc nhiên hơn nữa là cổng kết nối chuột/bàn phím thế hệ cũ PS/2. MEG X570 Unify có 3 khe PCIe 4.0 hoạt động với các thiết lập x16, x8/x8 và x8/x8/x4, kèm theo 1 khe PCIe 4.0 x1. Về bộ nhớ, bo mạch chủ có 4 khe hỗ trợ tối đa 128GB DDR4 với mức xung nhịp 4600MHz.

Thông số kỹ thuật:



Hỗ trợ Ryzen thế hệ 2 và 3, với đồ họa Radeon Vega.

Hỗ trợ bộ nhớ DDR4, đạt tốc độ cao nhất 4600MHz (ép xung).

Các tấm chắn bảo vệ bằng kim loại.

Trang bị hệ thống tản nhiệt do MSI thiết kế M.2 Shield Frozr, đem lại hiệu năng cho game thủ chuyên nghiệp cũng như các chuyên gia về phần cứng.

Audio Boost HD: Đem lại âm thanh tốt hơn với bộ DAC tích hợp ampli, đem lại trải nghiệm game tốt hơn cho game thủ.

Khiên bảo vệ phần I/O được cài đặt sẵn: Đảm bảo chống rò điện tốt hơn, và tiện lợi hơn cho việc lắp đặt.

Benchmark kết hợp với AMD Ryzen 3950X:

Hệ thống sử dụng để benchmark (tất cả được thiết lập ở chế độ mặc định) bao gồm:

Bo mạch chủ: MSI MEG X570 Unify

Vi xử lý: AMD Ryzen 3950X

RAM: Kingston HyperX 16GB (2x8GB) 3400MHz

SSD: 1TB WD Black NVMe Gen.2

Cinebench R20 đa nhân: 9218 điểm

Cinebench R20 đơn nhân: 522 điểm

Shadow of the Tomb Raider ở độ phân giải Full HD với thiết lập đồ họa cao nhất: FPS trung bình 105

Shadow of the Tomb Raider ở độ phân giải 1440p với thiết lập đồ họa cao nhất: FPS trung bình 97

Một số chuyên gia đã thử ép xung Ryzen 9 3900X trên MSI MEG X570 Unify và cho ra kết quả đáng kể, vượt ngưỡng 5800MHz. Đây là một tín hiệu cho thấy sản phẩm được thiết kế dành cho những người đam mê ép xung, nhưng vẫn có được các tính năng hấp dẫn so với những sản phẩm khác trong cùng phân khúc.