Nhện Hổ Phách và dự án “Người lạ ơi“

Trong khuôn khổ đoạn video này, chúng ta sẽ có được cái nhìn khái quát hơn về các bước mà Nhện Hổ Phách đã thực hiện trong quá trình xây dựng tác phẩm "Người lạ ơi - The Stranger". Sản phẩm hiện được hãng FSP trưng bày trên trang chủ của mình.

Về cấu hình, The Stranger sử dụng vi xử lý AMD Ryzen Threadripper 1950x, bo mạch chủ MSI X399 Gaming Pro Carbon AC, vi xử lý đồ họa GTX 1080 Gaming X, ổ cứng Plextor M6eA 512GB M.2 PCIe. Vỏ máy được chế tác từ đầu với chất liệu là Nhôm 6061. Điểm đặc biệt trong tản nhiệt nước với các linh kiện do Bitspower cung cấp là block tản nhiệt CPU trong suốt do chính Nhện Hổ Phách làm ra, cũng là tản nhiệt CPU trong suốt đầu tiên trên thế giới.