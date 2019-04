NVIDIA vừa ra mắt dòng card đồ họa mới với tên gọi Geforce GTX 1660 Ti và GTX 1650 dựa trên kiến trúc Turing dành cho các laptop chơi game. mang lại bước tiến lớn về hiệu năng tổng thể và hiệu quả năng lượng cho các game phổ biến nhất hiện nay.

Qua đó, các hãng sản xuất laptop chơi game trên thế giới sẽ tung ra hơn 80 mẫu laptop sử dụng GPU GeForce mới nhất với giá từ 799 USD.

Mark Aevermann - giám đốc quản lý sản phẩm của NVIDIA cho biết: “các game thủ sẽ có được một lựa chọn ấn tượng về các máy tính xách tay mỏng, nhanh và tiết kiệm năng lượng. Đây là thời điểm hoàn hảo để sở hữu cho một chiếc gaming laptop GeForce mới”

Cơ hội tuyệt vời để nâng cấp

Người dùng laptop thường chỉ nâng cấp thiết bị của mình sau bốn năm sử dụng nhưng với lần nâng cấp này của NVIDIA, họ sẽ thấy được sự khác biệt khi so sánh với những mẫu laptop cũ sử dụng GTX 960M với hiệu năng cao hơn 4 lần.

Ngoài ra, game thủ có thể chơi với tốc độ 100 fps ở độ phân giải 1080p trong các trò chơi phổ biến như Fortnite, PUBG và Apex Legends. Theo nghiên cứu mới đây của NVIDIA khi đã đã dành rất nhiều thời gian cho việc chơi game trên máy tính xách tay.

Chơi game mọi lúc mọi nơi

Các máy tính xách tay chơi game GeForce GTX 16-series tận dụng tất cả các cải tiến của kiến trúc GPU NVIDIA Turing thế hệ thứ 12, bao gồm xử lý các phép tính toán dấu chấm động, cùng tốc độ nhanh hơn đến 3 lần so với kiến trúc Pascal ở các tác vụ xử lý bóng đổ trong đồ họa.

Kiến trúc Turing đem đến xung nhịp cao hơn 1,5 lần và hiệu suất năng lượng cao hơn 1,4 lần của người tiền nhiệm NVIDIA. Với công suất tiêu thụ chỉ 60W, máy tính xách tay GTX 1660 Ti mang lại hiệu suất tốt nhất trên mỗi watt của bất kỳ máy tính xách tay trong cùng phân khúc.

Các máy tính xách tay có GPU GTX 16-series sẽ có những tính năng nổi bật sau:

● Thiết kế Max-Q - thiết kế máy tính xách tay chơi game mỏng nhất, nhanh nhất, yên tĩnh nhất thế giới. Max-Q mang đến cho bạn những chiếc máy tính xách tay mỏng hơn 20 mm, viền mỏng, màn hình 144Hz và thời lượng pin phi thường.

● Công nghệ NVIDIA Optimus - cung cấp thời lượng pin nhiều hơn gấp 2 lần trong khi vẫn chạy êm và mát.

● WhisperMode - cho phép máy tính xách tay sử dụng GeForce Experience chạy êm hơn nhiều khi chơi game bằng cách điều chỉnh tốc độ khung hình, đồng thời tinh chỉnh cấu hình cài đặt đồ họa để đạt hiệu quả năng lượng tối ưu.

● NVIDIA Highlights - cho phép người chơi tự động ghi lại những khoảnh khắc chơi game đỉnh cao nhất. Hơn 40 game đã hỗ trợ NVIDIA Highlights, bao gồm Metro Exodus, Fortnite, PUBG, War Thunder, Shadow of the Tomb Raider, Ring of Elysium, Escape from Tarkov, Hitman 2, Kingdom Come: Deliveryance, Hunt: Showdown, Final Fantasy XV và Tekken 7.

● NVIDIA Ansel - cho phép các game thủ chụp những bức ảnh tuyệt đẹp trong trò chơi. Hơn 70 trò chơi đã hỗ trợ Ansel, bao gồm Metro Exodus, Battlefield V, Hitman 2, Shadow of the Tomb Raider, For Honor, Star Wars: Battlefront II và Final Fantasy XV. Game thủ cũng có thể chia sẻ những bức ảnh yêu thích của mình và tham gia các cuộc thi ảnh hàng tháng với Shot with GeForce.

● Bộ xử lý Intel® CoreTM thế hệ thứ 9 mới nhất.

Sáng tạo nhiều hơn, chờ đợi ít hơn

Máy tính xách tay GeForce GTX sẽ là nền tảng di động mạnh mẽ cho hàng triệu biên tập viên video, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế đồ họa và nhà phát sóng trò chơi.

Người sáng tạo nội dung sử dụng Adobe Creative Cloud có thể truy cập các hiệu ứng video nâng cao trong Adobe Premiere Pro CC và Adobe Premiere Rush, và có thể xoay và phóng to mượt mà trong Adobe Illustrator CC bất kể độ phân giải màn hình.

Ngoài ra, người sáng tạo hình ảnh có thể tạo ra các bức ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp với Adobe Photoshop CC và Lightroom CC với các hiệu ứng được tăng tốc GPU như Path và Spin Blur. Và với những ai là streamer thì thể đạt được khung hình cao hơn mỗi giây mà bị tình trạng drop khung hình

Sẵn sàng với mọi thương hiệu

Các mẫu GeForce GTX 1660 Ti và 1650 có sẵn bắt đầu từ hôm nay từ các OEM hàng đầu thế giới, bao gồm Acer, ASUS, Dell / Alienware, Gigabyte, HP, Lenovo và MSI - cũng như Samsung trong những tháng tới.

Các mẫu OEM cũng sẽ được ra mắt gồm Aftershock, CyberPower PC, Hasee, Maingear, Mechrevo, Mouse, Origin PC, PC Specialist, Sager, Scan, Schenker, Terrans Force và Thunderobot.



GeForce GTX 1650 cho PC cũng đã sẵn sàng trên toàn thế giới

NVIDIA cũng giới thiệu GPU GeForce GTX 1650 cho máy tính để bàn. Hiện có giá 149 USD bắt đầu từ hôm nay từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, bao gồm ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY và Zotac. Giá cả có thể thay đổi dựa trên thiết kế đối tác, tính năng và khu vực.

Gói Fornite Bundle

Trong thời gian giới hạn, các game thủ sẽ nhận được 2.000 V-Bucks và Bộ phản đòn Fortnite khi sở hữu một card đồ họa hoặc máy tính xách tay sử dụng GeForce 16-series. Khuyến mãi này có sẵn ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Thêm thông tin có sẵn tại https://www.nvidia.com/en-us/geforce/campaigns/fortnite-bundle/.

Tôn Bảo