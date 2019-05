Sự khác biệt của Oppo Reno đến từ cách đóng hộp sản phẩm. Sau nhiều năm, Oppo đã có thiết kế hộp sản phẩm mới, sang trọng và đẳng cấp hơn với màu trắng thuần khiết.

Bên cạnh những cái “lần đầu” như máy ảnh selfie “vi cá mập”, Oppo Reno là một trong số ít các sản phẩm vừa có cổng kết nối Type-C vừa giữ được cổng tai nghe 3.5mm.

Một số điểm mạnh khác của Oppo Reno phiên bản tiêu chuẩn gồm có: Vi xử lý Snapdragon 710, 6GB RAM, 256GB dung lượng bộ nhớ trong, kính cường lực Gorilla Glass 6 ở mặt tước và Gorilla Glass 5 ở mặt sau.

Tuy có mức giá dự kiến khoảng 13 triệu đồng, thuộc phân khúc cận cao cấp, nhưng thiết kế của máy rất cao cấp, cứng cáp và nam tính. Để bảo vệ cho mặt kính của cụm máy ảnh, Oppo trang bị thêm một chấm nhựa nổi để nâng mặt lưng máy lên khi đặt trên bàn.

Màn hình của Oppo Reno phiên bản tiêu chuẩn có kích thước 6,4 inch, sử dụng tấm nền OLED và có độ phân giải 2340x1080. Đường viền của máy cực kì mỏng, cho ra tỉ lệ màn hình/thân máy là 93,1%.

Chất liệu màn hình mới (E2) đem lại khả năng hiển thị màu sắc như rạp chiếu (DCI-P3, được chứng nhận an toàn cho mắt người dùng do TÜV Rheinland cấp và tiết kiệm năng lượng do chất liệu E2 mới đã giảm mức năng lượng tiêu thụ của màn hình bớt 8%.

Không thể thiếu trên Reno phiên bản tiêu chuẩn là vân tay trên màn hình, có chế độ mở khóa 2.0, đem lại độ chính xác và tốc độ phản hồi cao hơn so với tước đó.

Cụm máy ảnh mặt sau của sản phẩm cho ra những khung hình chất lượng, màu sắc trung thực, và cụm mô-đun “vi cá mập” có thể tự động nâng lên nhanh chóng, chỉ mất 0.8 giây là bạn đã selfie ngay được. Sau khi sử dụng, mô-đun tự động thu về, mô-đun này đã trải qua bài thử nghiệm va chạm 200,000 lần, và tự động phát hiện trạng thái của điện thoại, qua đó tự động thu về nếu điện thoại bị rơi.

Máy ảnh selfie có độ phân giải 16MP, khẩu độ f/2.0, có thể bắt được tất cả các chi tiết trên khuôn mặt, tích hợp một đèn nền nhẹ, khi thực hiện selfie trong điều kiện ánh sáng yếu, máy tự động bổ sung thêm ánh sáng cho ra nước da tự nhiên hơn khi selfie.

Trong khi đó, cảm biến chính ở mặt sau của Reno phiên bản tiêu chuẩn có độ phân giải 48MP sử dụng cảm biến Sony IMX586, khẩu độ f/1.7, kích thước 1/2 inch, giúp cải thiện khả năng nhận ánh sáng, đem lại các tấm hình trong trẻo hơn trong nhiều hoàn cảnh chụp. Các tính năng thế mạnh của Oppo như chế độ siêu chụp đêm 2.0, tối ưu màu sắc, quay video 4K, chế độ chân dung nghệ thuật dưới sự hỗ trợ của camera đo độ sâu 5MP và AI sẽ ấn tượng và chân thực hơn.

Pin của máy có dung lượng 3765mAh hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0 mới qua cổng USB Type-C. Hệ điều hành đi kèm máy là ColorOS 6, được trang bị nhiều tính năng thú vị như HyperBoost 2.0, FrameBoost và TouchBoost để phát hiện tình trạng của vi xử lý đồ họa hệ thống theo thời gian thực, nếu có cảnh báo treo game, tính năng này sẽ tự động phân bổ tài nguyên để đạt được hiệu năng cần thiết, qua đó cải thiện tốc độ khung hình và độ ổn định của game.

Trợ lý game trên ColorOS 6 còn giúp thu gọn các thông báo để người dùng không bị phân tâm. Ngoài ra, trợ lý này còn có các phím tắt đến một số thao tác, như chặn thông báo, đa nhiệm nhanh, chụp ảnh màn hình, và quay phim màn hình, nhằm mục đích không làm gián đoạn trải nghiệm chơi game của bạn.

Oppo Reno phiên bản tiêu chuẩn cùng Oppo Reno 10X Zoom sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 6/6/2019 tới đây.