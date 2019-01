PlayStation 4 đạt mốc doanh số 90 triệu máy

Dù chưa phải là thông số chính thức do Sony thông báo, nhưng rất nhiều kênh thông tin game/công nghệ nước ngoài đã đồng loạt khẳng định doanh số PlayStation 4 cán mốc 90 triệu máy. Theo đó, chỉ riêng trong hai tháng 11 và 12 năm 2018 (mùa mua sắm cuối năm của phương Tây), có đến 4 triệu máy được tiêu thụ (giảm so với số lượng 5,9 triệu máy cùng thời điểm năm ngoái).

Trong năm qua, PS4 tiếp tục thành công do sự xuất hiện của nhiều tựa game độc quyền như God Of War, Spider-Man,... giúp tạo thêm hàng triệu khách hàng mời. Ngoài ra, cũng phải kể đến những hiện tượng của riêng nền tảng console như Red Dead Redemption 2.

Doanh số của PS4 đang dần nới rộng khoảng cách so với Xbox One và Nintendo Swtich - hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đồng thời giúp Sony nắm giữ được cộng đồng game thủ khổng lồ. Trong năm 2019, phân khúc game dành cho nền tảng PS4 hứa hẹn sẽ còn tiếp tục sôi nổi nhờ những "bom tấn" như The Last Of Us Part II, Ghost Of Tsushima...

Lan Linh