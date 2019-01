Với mong muốn tạo thêm những sân chơi mới lạ và thú vị cho cộng đồng đam mê máy tính đỉnh cao, The Beauty of X Power đã trở lại Hà Nội để tạo thêm cơ hội cho những cao thủ modder thể hiện phong cách riêng biệt qua các dàn PC được kết hợp giữa những thiết bị và phần cứng theo hai xu hướng màu sắc Monochrome và RGB. 19 dàn máy vào chung kết chính là những tác phẩm xuất sắc nhất từ các thí sinh đam mê độ máy và được tư vấn thiết kế bởi các đại lý máy tính high-end tại Hà Nội như An Phát, An Khang, Gland, Hà Nội Computer, Phúc Anh và TNC.

Dù là theo phong cách Monochrome hay RGB, thì các PC “tham chiến” đều thể hiện được sức mạnh của mình qua cấu hình khủng cùng phần thiết kế độc lạ. Với sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu kính giúp toàn bộ nét đặc trưng của hệ thống đèn LED, cũng như từng thành phần linh kiện bên trong hay hệ thống tản nhiệt nước của các PC được thể hiện rõ nét ấn tượng riêng.

Tương tự với kết quả chung cuộc tại TPHCM, một lần nữa, đứng ở hai vị trí đầu bảng của The Beauty of X Power lại thuộc về 2 PC phong cách RGB. Điều này đã khẳng định cho phong cách sắc màu đầy mê hoặc RGB vẫn đang là xu hướng màu sắc được yêu thích trong cộng đồng modding PC tại Việt Nam. Với tên gọi RỒNG THÉP - METAL DRAGON, thùng máy đoạt giải Nhất đã tận dụng tối đa khoang chứa rộng rãi của mẫu case Lian-Li V3000 để trưng bày các dàn quạt RGB cùng hệ thống tản nhiệt nước custom và hệ thống đèn nền đồng bộ tạo nên vẻ đẹp “lung linh” cho toàn bộ dàn máy. Mẫu case CHELSEA đạt Giải Ba dù chỉ sử dụng duy nhất một tông màu xanh chủ đạo nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế và những nét nổi bật rất riêng. Điều này cũng cho thấy Monochrome vẫn không hề kém cạnh với các máy thuộc phong cách RGB nếu được đầu tư, chăm chút.

Giải Nhất – Tác phẩm RỒNG THÉP – METAL DRAGON được tư vấn và thiết kế bởi An Phát Computer

Giải Nhì – Tác phẩm AORUS PC được tư vấn và thiết kế bởi An Phát Computer

Giải Ba – Tác phẩm CHELSEA được tư vấn và thiết kế bởi Phúc Anh

Bên cạnh đó, đến với buổi offline, các tín đồ công nghệ còn được biết thêm nhiều thông tin công nghệ mới và tham gia các hoạt động tương tác sôi nổi đến từ các đơn vị đồng hành như ASUS ROG, GIGABYTE, Western Digital, Corsair, Thermaltake và Samsung V-Nand SSD. Song song đó là các chương trình đố vui, bốc thăm may mắn với những phần quà giá trị và hấp dẫn. Hãy cùng điểm lại một số khoảnh khắc đáng nhớ từ sự kiện nào!

Giám khảo Trần Chí Phong

Giám khảo Dũng Mai

Tôn Bảo