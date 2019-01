Sau một năm chờ đợi, Monster Hunter: World đã hỗ trợ 21:9

Không cần phải giới thiệu quá dài dòng, Monster Hunter: World chính là một trong những game xuất sắc nhất năm 2018. Siêu phẩm nhập vai/hành động của Capcom không chỉ mở ra cả một thế giới đầy mãn nhãn và đặc sắc, mà còn đưa series trò chơi nhiều năm tuổi này lên tầm cao mới. Nhờ đó, đây cũng chính là phiên bản có doanh thu xuất sắc nhất trong toàn bộ series.

Dù vậy, ngay cả một siêu phẩm xuất sắc cũng sở hữu khuyết điểm, và với Monster Hunter: World chính là yếu tố kỹ thuật: trò chơi không hỗ trợ chuẩn xuất hình 21:9 (do sử dụng chung cấu trúc với phiên bản Console). Đây là chi tiết làm đau đầu nhiều game thủ PC, do chuẩn 21:9 dù không phổ biến ở Việt Nam, nhưng lại là một xu hướng khá thịnh hành ở nhiều thị trường quốc tế. Chuẩn hình ảnh này mang lại góc nhìn ngang tốt hơn 16:9, do đó rất hiệu quả trong việc xử lý đa tác vụ hoặc chơi các trò chơi đòi hỏi tầm quan sát tốt. Ở thời điểm hiện tại, LG đang là hãng phần cứng dẫn đầu trong công nghệ màn hình 21:9.

Rất may là sau một năm trời, Capcom cũng đã bắt đầu lắng nghe game thủ. Nhờ đó, trong bản cập nhật 5.1 sắp "lên song" trong thời gian tới, phiên bản Monster Hunter: World trên nền tảng PC sẽ bắt đầu hỗ trợ chuẩn hình ảnh này.

Lan Linh