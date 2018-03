Sea Of Thieves đại thành công, Xbox Live “bước ra ánh sáng“

Từ nhiều năm qua, Microsoft luôn luôn là cột trụ của ngành công nghiệp game toàn cầu nhờ vào nền tảng Xbox sở hữu cộng đồng game thủ đông đảo, tuy nhiên, trên chính "sân nhà" Windows, gã khổng lồ này lại thất thế hoàn toàn trong mảng phân phối game so với Steam (Valve), Origin (EA), Blizzard (Activision Blizzard) hay thậm chí là Uplay (Ubisoft).

Dẫu vậy, trong năm 2018 Microsoft vẫn mang lại khá nhiều sản phẩm độc quyền chất lượng cho người dùng PC thông qua Xbox Live như Gear Of War 4, các phiên bản Age Of Empires... Và đặc biệt nhất trong số này phải kể đến Sea Of Thieves - IP (sản phẩm trí tuệ) hoàn toàn mới thuộc sở hữu của họ. Đây là trò chơi hành động/phiêu lưu thế giới mở, cho phép người chơi sắm vai thành cướp biển và cùng bạn bè khám phá đại dương rộng lớn.

Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, Sea Of Thieves đã sở hữu 2 triệu người chơi tham gia, mặc cho thực tế đây là một trò chơi có tính phí. Do tính chất gameplay vui nhộn, cần sự phối hợp đồng đội tốt, trò chơi đã thu hút đến 100.000 streamer tham gia truyền tải nội dung game, gây tiếng vang lớn đối với cộng đồng game thủ toàn cầu.

Do phát hành độc quyền trên hai nền tảng Xbox và Windows, nhiều game thủ tại các thị trường ít thân thuộc với Xbox Live - trong đó có Việt Nam - đã được dịp tiếp xúc, làm quen và trải nghiệm kênh điều phối game vẫn được xem là "xa lạ" này.

Dù đạt được nhiều thành công ấn tượng ban đầu, Sea Of Thieves vẫn còn khá nhiều khuyết điểm cần khắc phục. Trong đó có sự thiếu thốn rõ rệt về nội dung game (content), khiến cho người chơi đơn lẻ gần như không thể trải nghiệm được hết sự thú vị của trò chơi, bên cạnh đó còn những trục trặc về đường truyền và lỗi vận hành.

Hạ San