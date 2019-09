Sony Show 2019 với chủ đề Hello Future chính thức bắt đầu

Sony Show 2019 sẽ diễn ra vào các ngày 20, 21, 22 tháng 9/2019 ở Thành phố Hồ Chí Minh, và tiếp diễn tại Hà Nội trong các ngà 18, 19, 20 tháng 10/2019 ở Vincom Royal City.

Tại sự kiện lần này, Sony Electronics Việt Nam đêm đến cho người tiêu dùng đầy đủ các mảng sản phẩm, bao gồm thiết bị trình chiếu, nghe nhìn, game, máy ảnh, và đặc biệt nhất là chú chó thông minh Aibo.

Đồng thời, cũng sẽ có các nhóm nhảy trẻ và những nghệ sĩ đường phố tham gia trình diễn tại sự kiện như Kimmese, Lynk Lee, gia đình Việt Max... cũng như các chuyên gia công nghệ góp phần chia sẻ kiến thức.

Đi theo chủ đề Hello Future, Sony muốn hướng người dùng đến các sản phẩm có thể hiểu được “cảm xúc”, hành vi của người dùng. Rất nhiều sản phẩm được trưng bày tại sự kiện có tích hợp cảm biến và công nghệ thông minh. Những thiết bị này góp phần làm cho cuộc sống của con người thú vị, dễ chịu hơn.

Không gian trải nghiệm Sony Show 2019 được chia ra nhiều khu vực khác nhau như Hello Home, Hello Moment, Hello Music, Hello Aibo, Hello Dance và Hello Joy.

Hello Home là nơi khách tham quan trải nghiệm chuỗi TV OLED được tích hợp bộ xử lý hình ảnh X1 Ultimate và công nghệ âm thanh Accoustic Surface Audio+. Các TV thông minh của Sony cũng được tích hợp Google Assistant.

Hello Moment đem đến cho khách tham quan các dòng máy ảnh đinh trong năm 2019 của Sony – Alpha 7R IV và RX 100 VII. Những máy ảnh mới của Sony được trang bị vi xử lý hình ảnh BIONZ X và cảm biến hình ảnh Exmor CMOS giúp đem lại các khung hình có độ chi tiết cao, tốc độ chụp nhanh.

Tại khu vực Hello Music, Sony trưng bày các tai nghe true wireless mới nhất, WH-1000XM3 và WF-1000XM3, được đánh giá cao về khả năng chống ồn, qua đó đem lại trải nghiệm âm thanh tốt nhất.

Chú chó thông minh Aibo hứa hẹn sẽ là nhân vật chính của buổi triển lãm, với khả năng lắng nghe, học hỏi và biểu cảm. Đây là một tron gnhuwngx công nghệ hàng đầu đầy tiềm năng mà Sony đang phát triển để ứng dụng cho các thiết bị thông minh kết nối với người dùng trong tương lai.

Hello Dance là khu vực sân khấu chính của Sony Show 2019, nơi diễn ra các hoạt động náo nhiệt, góp phần hâm nóng sự kiện vào 18h hằng ngày.

Cuối cùng, các game thủ cần nhanh chân đến khu vực Hello Joy, thể hiện khả năng đấu game điêu luyện trên các máy Play Station của Sony. Không chỉ chứng kiến các game thủ hàng đầu giao tranh, khách tham quan cũng có thể tự mình trải nghiệm thiết bị, tham gia các giải đấu cá nhân với các phần thưởng giá trị, và mua sắm tại sư kiện Sony Show 2019 với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.