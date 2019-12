Tân binh MediaTek Helio G90T có phải là lựa chọn tốt cho game thủ?

MediaTek G90T là một SoC được thiết kế để đem lại sức mạnh tối ưu nhất, đáp ứng được các nhu cầu chơi game, xử lý đồ họa và các tác vụ nặng khác hiện nay, nhưng đồng thời cũng cạnh tranh về giá, giúp cho các hãng điện thoại dễ tiếp cận phân khúc phổ thông và tầm trung, vốn có sự cạnh tranh khốc liệt.

Dĩ nhiên, sản phẩm nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng liệu các ưu điểm của G90T có đủ để lấn áp các nhược điểm của SoC? Và các ưu điểm của G90T có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định móc hầu bao của người dùng?

Kiến trúc là điểm mạnh của G90T

MediaTek G90T được hình thành từ sự kết hợp giữa 2 nhân Cortex-A76 và 6 nhân Cortex-A55, với tốc độ xung nhịp 2,05GHz, và đồng thời có bộ nhớ đệm L3 lớn. Với kiến trúc này, G90T có đủ băng thông để sử dụng cùng RAM LPDDR4X ở mức xung nhịp 2133Hz (tốc độ tổng cộng là 4266Hz) và có dung lượng tối đa là 10GB, đảm bảo dư dùng cho các nhu cầu đa nhiệm hoặc xử lý đồ họa.

Đồng thời, với VGA Mali-G76 có tốc độ 800MHz, tổng thể SoC G90T có được trải nghiệm game tốt. Thử nghiệm trên một số tựa game như PUBG, Soul Seeker R, Ceres M hay Liên quân Mobile, G90T đều hoạt động mượt mà ở mức đồ họa cao nhất. Nếu cần phải so sánh với một thiết bị ngang tầm giá, thì iPhone 7 Plus có mức giá bán ra (thiết bị cũ) tương đương với Xiaomi Redmi Note 8 Pro mới (sản phẩm duy nhất ở thời điểm này sử dụng SoC G90T), lại khá đuối khi kích hoạt thiết lập đồ họa cao nhất trong Ceres M. Tuy nhiên, khi giải quyết các tác vụ ở mức xung nhịp và hiệu năng tối đa, thiết bị sẽ tốn khá nhiều năng lượng.

HyperEngine cho game

Đây là tính năng được thiết kế đặc biệt riêng cho G90 và G90T, tối ưu phần cứng cho các game thủ. MediaTek HyperEngine là một bộ tính năng giúp cải thiện hiệu suất của phần cứng trong lúc chơi game, và đồng thời tinh chỉnh, tối ưu trong việc lựa chọn kết nối mạng tốt nhất (4G và Wi-Fi) trong quá trình chơi. Ngoài ra, HyperEngine còn đem lại khả năng phản hồi đối với các thao tác cảm ứng tốt hơn, hiển thị hình ảnh tốt hơn, và tốc độ xử lý hình 3D của GPU cũng như quản lý sức mạnh, điện năng của cả CPU và GPU tốt hơn. Những cải tiến đó giúp hệ thống có được trải nghiệm game mượt mà, và tốc độ khung hình (FPS) cao , kể cả ở những tựa game có đồ họa nặng.

Một số người sẽ nghĩ rằng để có được hiệu năng cao, G90T phải đánh đổi bằng nhiệt độ cao. Tuy nhiên, trong thực tế thử nghiệm, máy đạt xấp xỉ 50 độ khi chơi Ceres M ở mức đồ họa cao nhất. Như đã nói ở trên, đây là một tựa game mới, mà đến phần cứng của iPhone 7 Plus còn không thể gánh nổi đồ họa ở mức cao, trong khi G90T trên Redmi Note 8 Pro hoàn toàn có thể trải nghiệm mượt mà ở thiết lập đồ họa cao nhất, CPU chỉ nongs 50 độ là chấp nhận được. Cần lưu ý rằng đó chỉ là con số đo được bên trong CPU, mức nhiệt độ tản ra ngoài vỏ máy thấp hơn nhiều do phải đi qua hệ thống tản nhiệt của điện thoại (tản nhiệt chất lỏng do Xiaomi thiết kế), và cho dù có đang cắm sạc thì người dùng vẫn có thể sử dụng điện thoại cùng lúc được.

Hiệu năng AI được cải thiện

MediaTek đã cải thiện hiệu năng AI trên cả G90 và G90T bằng cách tăng cường thêm 2X đơn vị xử lý AI (APU) cũng như trang bị cho SoC các nhân CPU và GPU mạnh mẽ. G90T đạt được hiệu suất AI 1TMACs, qua đó có thể giúp các ứng dụng chụp ảnh có tích hợp AI hoạt động nhanh, hệ điều hành được cải thiện và các ứng dụng AI thế hệ mới vận hành trơn tru và tiết kiệm năng lượng.

Với sức mạnh tổng thể tốt, G90T có thể xử lý tốt các tấm hình 64MP được chụp ra từ những ứng dụng chụp ảnh AI trên các thiết bị di động. Sức mạnh xử lý của phần cứng phải đủ mạnh để thực hiện quy trình chụp, xử lý hình ảnh, lưu trữ và sẵn sàng để chuẩn bị cho lần chụp tiếp trong thời gian ngắn nhất, không để người dùng phải chờ lâu, làm giảm cảm hứng chụp ảnh. Đồng thời, tốc độ xử lý các khung hình chụp thiếu sáng cũng được cải thiện hơn, và chất lượng thì dĩ nhiên phải phụ thuộc vào cảm biến được trang bị trên điện thoại. Điều đó đã giúp các hãng có thể trang bị thiết kế nhiều cảm biến máy ảnh trên thiết bị mà không làm máy bị chậm.

Đối với những người sử dụng giọng nói để điều khiển thiết bị, G90T có thể nhận diện được nhiều hơn 1 từ để kích hoạt các dịch vụ như Google Assistant, Amazon Alexa hoặc các dịch vụ nội địa khác

Kết nối 4G VoLTE và ViLTE

Để giải quyết nhu cầu làm việc, chơi game ở bất kì đâu, MediaTek tích hợp trên G90T modem 4G LTE Cat-12 WorldMode với IMS tiên tiến (VoLTE/ViLTE/VoWi-Fi) hỗ trợ hơn 175 nhà mạng trên toàn thế giới. Điều này giúp cho mọi người có thể làm việc hoặc giải trí mọi lúc mọi nơi, và đồng thời với 4x4 ăng ten MIMO, tốc độ kết nối cũng luôn ở mức cao nhất, đảm bảo ổn định trong nhiều môi trường khác nhau. Vì thế, trải nghiệm game sẽ luôn được liên tục, không gián đoạn.

Kết luận

MediaTek G90T sẽ đem lại cho các hãng sản xuất điện thoại một lựa chọn SoC mạnh mẽ, với mức giá phải chăng và nhiều tính năng thú vị. Việc tiêu tốn nhiều năng lượng và “hơi nóng” so với tiêu chuẩn của một số người dùng không phải là một vấn đề lớn, nếu phải đặt tất cả lên bàn cân, như giá thành, sức mạnh và các tiện ích đi kèm. Đồng thời, G90T cũng sẽ làm cho cuộc chiến SoC điện thoại trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, nhất là ở phân khúc tầm trung và cận cao cấp.