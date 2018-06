Captain Tsubasa: Dream Team - Tuyển Nhật Bản World Cup 2018 đáng sợ ra sao?

Sau nhiều ngày sôi động ra mắt cộng đồng Captain Tsubasa: Dream Team (CTDT), tính đến thời điểm hiện tại, 5 thành viên của đội tuyển quốc gia Nhật Bản 2018 đã gia nhập vào câu lạc bộ của những game thủ may mắn, bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong Online Mode - chế độ đá PVP. Nhờ đó, chúng ta cũng bắt đầu thấy được sự đáng sợ của những quân bài này, hoàn toàn có thể trở thành hạt nhân cho nhiều dạng đội hình/chiến lược khác nhau.



Vậy điểm mạnh/yếu của những thẻ cầu thủ cực “hot” này ra sao, và chúng có đáng để bạn đầu tư khi xuất hiện trở lại phần Transfer trong thời gian tới?

Genzo Wakabayashi - Nền tảng cho chiến lược phòng ngự dâng cao



Không chỉ là thủ thành có chỉ số Catch cao nhất game và tổng chỉ số (Stats) mạnh nhất các phiên bản Genzo, Genzo của Japan National Team 2018 (JP 2018) còn trở thành thủ thành xuất sắc bậc nhất game ở thời điểm hiện tại nhờ vào kỹ năng Passive mang tên Safety Zone, giúp cho mọi chỉ số của anh chàng này được tăng lên 20% mỗi khi đối đầu với một cú sút được thực hiện từ ngoài vòng cấm. Không có gì phải nghi ngờ, đây chính là bản Genzo tuyệt hảo nhất mà người chơi có thể có được ở thời điểm hiện tại.



Nhờ khả năng này, Genzo đặc biệt tỏa sáng trong những chiến lược phòng ngự Match Up hai người có tuyến phòng thủ dâng cao. Nếu như trước đây, mỗi khi muốn Match Up an toàn, những cầu thủ phòng ngự buộc phải sở hữu dàn kỹ năng bao gồm cả Block, Intercept lẫn Tackle, thì với Genzo bọc lót phía sau, họ hoàn toàn có thể dâng cao và đánh chặn tiền đạo chỉ bằng hai kỹ năng Intercept và Tackle, an tâm “thả” hoàn toàn cơ hội dứt điểm từ xa cho đối thủ. Chính nhờ đặc tính này, Genzo có thể thích ứng rất tốt với đội hình có 3 DF và 2 DM, sở hữu bộ kỹ năng có thể bọc lót cho nhau nhưng không cần quá chú trọng vào Block, giúp bạn dễ hoàn thiện và tổ chức hàng phòng ngự hơn.

Taro Misaki - Tiền vệ chạy cánh khó lường

Là phiên bản có tổng Stats cao nhất và phân bố toàn diện nhất, Taro Misaki JP 2018 sở hữu nhiều phẩm chất mà các phiên bản trước của tiền vệ tài năng này không có được, đặc biệt là khả năng dứt điểm xuất sắc với nội tại Sharp Angle Shooter, cho phép Momentum những cú sút của Misaki không bị giảm vì chỉ số bất lợi góc.



Đồng nghĩ với việc, đây là tiền vệ có khả năng Pass A, Duo A, cùng khả năng sút S đầy nguy hiểm ngay cả khi đang dẫn bóng sát biên (đặc biệt trong bối cảnh thủ môn hệ T đang được trọng dụng), đồng thời bộ kỹ năng này lại không tiêu tốn quá nhiều Stamina của anh. Đặc biệt, nếu Teach được cho cầu thủ này khả năng sút bóng Volley Low Ball thì “trình” săn bàn của Misaki sẽ càng khủng khiếp. Để bắt chết Misaki và triệt tiêu ngòi nổ cực kỳ năng động này, DF trấn giữ ở cánh của đối phương cần phải có kỹ năng Intercept tốt lẫn chỉ số Block cao.

Ngoài ra, không thể bỏ qua nguồn sức mạnh đặc biệt của Misaki JP 2018 với Team Skill độc đáo: Cộng 5% cho cầu thủ hệ A và thêm 10% cho cầu thủ A quốc tịch Nhật Bản. Quá đủ để giúp anh chàng này có một suất thi đấu chính thức.

Tsubasa Ozora - “Ông kẹ” của những hậu vệ bất cẩn





Tsubasa JP 2018 có thể xem là sự dung hòa giữa phiên bản Sao Paulo (chú trọng tấn công) và Golden Dream (hướng đến khả năng thu hồi, phân phối bóng), và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến phiên bản Tsubasa sở hữu chỉ số Dribble mặc định cao nhất.



Tsubasa JP 2018 có thể xem là sự dung hòa giữa phiên bản Sao Paulo (chú trọng tấn công) và Golden Dream (hướng đến khả năng thu hồi, phân phối bóng), và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến phiên bản Tsubasa sở hữu chỉ số Dribble mặc định cao nhất.

Với chỉ số Shot ấn tượng cùng Skywing Shot có Momentum thuộc vào dạng top đầu trong các skill sút của Tsubasa, bạn có thể an tâm về khả năng tận dụng cơ hội của anh trong các cuộc vây hãm trung tuyến. Chỉ số Pass và Dribble ấn tượng của "Captain" cũng sẵn sàng gây khổ ải cho những trung vệ không có khả năng phòng ngự đa dạng. Đặc biệt, với khả năng Intercept cơ bản rất cao, Tsubasa JP 2018 luôn có khả năng trừng phạt bất kỳ sự lơi lỏng nào khi hàng thủ đối phương phát bóng lên.

Tiềm năng của cú Sky Wing Shot



Có thể nói, Tsubasa 2018 tuy không xuất sắc nhất trong từng lĩnh vực cụ thể, nhưng đây là tuyển thủ được sinh ra để trừng phạt sự chủ quan của hàng thủ đối phương, thi đấu theo phong cách rình rập, khó lường - đây là tố chất biến Tsubasa JP 2018 trở nên nguy hiểm trong thi đấu PVP. Ngoài ra, anh chàng này cũng sở hữu bộ Team Skill ấn tượng hệt như Misaki, nhưng dành cho hệ S.

Ryo Ishizaki - Chưa bao giờ “đẹp trai” đến thế





Không cần phải nói quá nhiều về Ryo Ishizaki phiên bản JP 2018, bởi đây là phiên bản "đẹp trai" nhất, mạnh mẽ nhất, chiến nhất của Ishizaki từ trước đến nay. Không quá khi nói rằng, trong bộ 5 cầu thủ JP 2018 lần này, Ishizaki là một trong những cái tên đáng quan tâm nhất.

Ngoài khả năng Block thượng thừa đủ sức khóa cứng mọi cú dứt điểm trong CTDT nếu được tận dụng hết tiềm năng, Ishizaki hoàn thiện mình bằng khả năng Intercept A rất hữu dụng, ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng tìm ra một chiêu Tackle tốt để Teach cho anh chàng này. Ishizaki đặc biệt phù hợp nếu đóng vai trò bọc lót, thu hồi bóng đằng sau một DM có kỹ năng Tackle tốt.

Cú cản phá bóng đầy tinh thần quả cảm của Ishizaki

Tương tự Tsubasa và Misaki, Team Skill của Ishizaki mạnh mẽ tương tự nhưng dành cho hệ T. Tuy nhiên, nếu nói về Passive, anh chàng hậu vệ “cứng cựa” này cho cả hai người đồng đội của mình “hít khói”: với Fiery Potential, Stamina càng thấp, Stats của Ishizaki sẽ càng tăng với mức độ tối đa lên đến 20%. Phong cách thi đấu “liều chết” đến giọt máu cuối cùng này quả thật rất ấn tượng.

Makoto Soda - “Máy gặt” giờ đã trở nên đa năng





Các phiên bản Soda trước đây được ví như "máy gặt" với chỉ số Tackle rất cao, đảm bảo được nhiệm vụ chặn đứng những tiền đạo cánh có ý đồ Dribble. Tiêu biểu nhất là phiên bản Dream Collection của anh chàng này là Pitch-Cutting Razor, với chỉ số Tackle cơ bản lên đến… 9000 điểm.

Tuy nhiên khi được gọi lên tuyển quốc gia JP 2018, Soda đã khác xưa: anh trở nên ôn hòa hơn, điềm tĩnh hơn, từ bỏ phong cách thi đấu “gạt giò” tai tiếng năm nào. Nhờ đó, chúng ta có một phiên bản Soda Intercept tốt nhất từ trước đến nay, đi kèm kỹ năng Razor Interception S - cũng là chiêu cắt bóng cấp S đầu tiên của Soda.

Thế nhưng, Intercept tốt không có nghĩa Soda JP 2018 không được quyền Tackle như năm nào. Anh được hào phóng trang bị thêm kỹ năng Tackle ấn tượng, cùng một kỹ năng tắc bóng Razor Tackle hệ S. Như vậy, đây là cầu thủ JP 2018 duy nhất tính đến lúc này sở hữu đến hai kỹ năng cấp S. Một khi Teach cho anh chàng này tuyệt chiêu Siding Block cấp A, thì xin chúc mừng, bạn đã có một hậu vệ cánh cực kỳ toàn diện trong thi đấu PVP!

Hạ San