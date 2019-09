Dota 2: Battle Pass của The International hết, vài tính năng sẽ được chuyển sang Dota Plus

Valve đã hứa rằng mình sẽ mang một vài tính năng thú vị trong Battle Pass của The International 2019 vào Dota Plus. Và sau khi nhận thêm 2 tuần nữa vì sự chậm trễ của sự kiện Wrath of the Mo’rokai, Battle Pass của TI9 đã chính thức chấm dứt.