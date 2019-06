Dota 2: Tổng số tiền thưởng The International 2019 đã lên tới 466 tỉ đồng

Dota 2 Nhà phát hành: Valve Nhà phát triển: Valve bình chọn

Vẫn còn 1,5 tháng nữa giải đấu The International 2019 của Dota 2 mới bắt đầu khởi tranh, thế nhưng tổng số tiền thưởng của giải đấu đã vượt qua 466,5 tỉ đồng (20 triệu USD). Chính xác hơn, số tiền thưởng hiện tại của TI9 đã lên tới 527,6 tỉ đồng (22.619.909 USD) và vượt hơn số tiền thưởng của giải TI8 tính đến mốc thời gian cuối tháng 7 năm trước.

Theo Dota 2 Prize Tracker, trang web chuyên thống kê số tiền thưởng của các giải đấu Dota 2, TI9 đã vượt qua 23,3% số tiền so với TI8 trong cùng thời điểm tại năm trước. Chính vì vậy nhiều người đang mong đợi rằng số tiền thưởng năm nay có thể vượt qua được mốc 700 tỉ đồng (30 triệu USD).

Một trong những lý do số tiền thưởng The International 2019 tăng một cách đột biến như vậy đến từ việc Immortal Treasure II và sự kiện Wrath of the Mo’rokai được giới thiệu dành cho mọi người sở hữu TI9 Battle Pass mới mua gần đây. Những người chơi không mua được Battle Pass trong thời điểm hiện tại sẽ cần chờ cho đến hết sự kiện hoặc những item đó được mở ra sau đó.