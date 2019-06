Harry Potter: Wizards Unite lặng lẽ đặt chân đến Việt Nam

Chính thức ra mắt vào ngày 21.06.2019 nhưng chỉ giới hạn ở thị trường UK và US, đến nay, sau 5 ngày vận hành, Harry Potter: Wizards Unite đã có mặt ở 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trái với người tiền nhiệm Pokemon GO - cũng do Niantic phát triển - tạo nên cơn sốt càn quét hầu hết các thị trường mà game có mặt, thì Harry Potter: Wizards Unite lại lặng lẽ hơn rất nhiều.

Nếu so với một tựa game mobile thông thường, Harry Potter: Wizards Unite là dự án thu hút được sự quan tâm rất lớn, đến từ cả cộng đồng yêu thích Harry Potter, Pokemon GO lẫn game thủ đại chúng. Do đó, những thoáng thất vọng về hiệu ứng cộng đồng này chỉ khẽ thoảng qua, khi chúng ta so sánh với cái bóng quá lớn của Pokemon GO.

Trailer giới thiệu tựa game

Mặt khác, Harry Potter: Wizards Unite sở hữu nhiều điểm sáng được đánh giá là vượt trội hơn so với Pokemon GO, và cũng chứng minh rằng Niantic đã thật sự có nhiều bước tiến. Chẳng hạn, nếu xét đến yếu tố nội dung (content), Harry Potter: Wizards Unite có nhiều thứ để khám phá và khiến chúng ta dễ "nghiện" hơn hẳn so với Pokemon GO, bên cạnh đó, việc tái hiện rất trẻ trung, rất đặc sắc thế giới Harry Potter cũng là một ưu điểm đáng khen ngợi.

Ngay bây giờ, game thủ Việt Nam đã có thể tải và trải nghiệm Harry Potter: Wizards Unite ở cả hai nền tảng Android và iOS.