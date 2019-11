Hearthstone: Blizzard hé lộ 3 lá bài mới của bản mở rộng Descent of Dragons

Sau khi được giới thiệu tại BlizzCon 2019, giờ đây Blizzard đang hé lộ dần những lá bài mới thuộc bản mở rộng Descent of Dragons của Hearthstone. 3 lá bài mới này lần lượt có tên: Envoy of Lazul, Dragonrider Talritha và Shu’ma.

Lá bài đầu tiên thuộc Descent of Dragons có tên Envoy of Lazul. Envoy of Lazul là quân bài 2 mana thuộc class Priest. Khi triệu hồi, quân bài này sẽ cho người chơi thấy 3 lá bài. Nếu người chơi đoán được đâu là lá bài mà đối thủ sở hữu sẽ nhận được một bản sao của lá bài đó.

Cơ bản, mục tiêu của lá bài này là dùng để đoán được đối phương đang sử dụng những lá bài nào trong bộ bài của họ. Từ đó đưa ra chiến thuật trong suốt ván đấu để khắc chế đối thủ tốt hơn. Tiếp theo đó là Dragonrider Talritha, lá bài legendary 3 mana của class Paladin. Quân bài này có hiệu ứng cung cấp một quân bài rồng trong tay 3/3, đồng thời cung cấp quân bài đó hiệu ứng tương tự.

Có thể nói rằng đây là quân bài Dearthrattle cực mạnh dành cho bộ Paladin Rồng tại bản mở rộng Descent of Dragons. Nhờ đó, những quân bài rồng liên tục được triệu hồi sẽ khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối phó với những quân bài có chỉ số mạnh như vậy. Cuối cùng là quân bài Shu’ma, quân bài legendary neutral với 7 mana và chỉ số 1/7. Cứ kết thúc mỗi lượt, quân bài này sẽ triệu hồi đầy bàn những quân lính Tentacles với chỉ số 1/1.

Dù chỉ số tấn công là 1, nhưng số máu lên tới 7 khiến đối thủ khó dứt điểm lá bài này ngay và luôn. Những quân lính 1/1 dù không phải là thành vấn đề, nhưng vì là lá bài neutral nên nó có thể sử dụng cho nhiều class khác nhau và khiến meta của Descent of Dragons trở nên đa dạng hơn.