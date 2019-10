Hearthstone: Chế độ chơi Tarvern Brawl lần này sẽ có tên là Haunted Carousel

Theo đó, chế độ chơi này thuộc sự kiện The Doom in the Tomb và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30.10.

Vậy là chỉ còn 1 tuần nữa trước khi sự kiện Doom in the Tomb của Hearthstone kết thúc. Và các bạn sẽ có 1 tuần nữa để gom thêm quà từ sự kiện Halloween với chế độ chơi cuối cùng của Tavern Brawl. Có tên gọi là "Haunted Carousel" (Tạm dịch: Trò kéo quân ma ám), chế độ chơi mới thuộc Tavern Brawl lần này được đánh giá khá thú vị và hấp dẫn. Khi tham gia chế độ chơi này, người chơi sẽ được chọn 1 class mình ưa thích với bộ bài được soạn sẵn. Nhưng thú vị hơn, mỗi bên sẽ có sẵn cho mình 2 quân lính Dreadsteed (1 mana với hiệu ứng Deathrattle là khi bị phá hủy sẽ triệu hồi 1 quân bài Dreadsteed). Sau đó kết thúc mỗi lượt, quân lính của 2 phe sẽ được đổi chiều hướng ngược chiều kim đồng hồ. Cứ mỗi lượt kết thúc, quân bài của 2 người chơi trên bàn sẽ được xoay theo chiều ngược kim đồng hồ nên mọi người cần phải cực kỳ lưu ý cách sắp xếp bài. Thông thường các bạn sẽ muốn đặt quân lính có giá trị cao xa nhất hướng ngược kim đồng hồ để có thể sử dụng nó trong những lượt sau. Tuy nhiên không giống như những chế độ chơi trước đó của Tavern Brawls, chế độ chơi lần này sẽ không dựa theo tốc độ giành chiến thắng. Mà thay vào đó chỉ cần người chơi triệu hồi 100 lần quân bài Dreadsteeds là đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, người chơi sẽ nhận được một pack của bản mở rộng Rise of Shadows. Ngoài ra nếu giành chiến thắng lần đầu tiên mọi người vẫn sẽ được thưởng pack cơ bản như mọi khi. Theo dự kiến, sự kiện Halloween có tên The Doom in the Tomb sẽ chấm dứt vào ngày 30.10.

