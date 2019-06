Hearthstone: Cùng nghĩa qua quân bài legendary mới High Inquisitor Whitemane

Hearthstone: Heroes of WarCraft Nhà phát hành: Blizzard Entertainment Nhà phát triển: Blizzard Entertainment bình chọn Mới đây, Hearthstone đã giới thiệu hàng loạt quân bài mới gia nhập nhóm bài Classic trong game. Và trong đó nổi bật nhất có quân bài mới có tên High Inquisitor Whitemane. High Inquisitor Whitemane là quân bài giá trị 7 mana với chỉ số 6/8. Cô nàng này có hiệu ứng triệu hồi toàn bộ quân lính đã bị phá hủy trong lượt này. Nhờ vào hiệu ứng này, chúng ta có thể dự đoán được sự trở lại của những bộ bài chuyên sử dụng quân lính có hiệu ứng Dearthrattle trong tương lai.

Thật ra có không ít người chơi biết về High Inquisitor Whitemane hơn là họ tưởng tượng. Nếu các bạn đã từng chơi OTK Paladin sử dụng lá bài legendary Uther of The Ebonblade, Inquisitor Whitemane là cái tên không thể nào quên được. Hero Power của Uther sẽ cho phép triệu hồi một Horsemen có chỉ số 2/2. Nếu Uther triệu hồi đủ 4 horsemen khác nhau thì người chơi sẽ giành chiến thắng. Trong số horsemen đó có một kỵ sĩ có tên Inquisitor Whitemane.

Khi được triệu hồi bởi Uther, Inquisitor Whitemane trở thành một Deathknight thay vì một Priest. Vậy lý do gì mà một thành viên của hội High Inquisitor từ Scarlet Monastery (Tu Viện Scarlet) lại trở thành tay sai của Lich King? Nếu những ai đã từng chơi World of Warcraft sẽ biết lý do. High Inquisitor Whiteman trước đây là một con boss trong Cathedral (Thánh Đường) của Scarlet Monastery. Trước khi người chơi chạm trán Whitemane, thì họ phải hạ gục đồng đảng của cô là Commander Mograine.

Sau khi đả bại Mograine, Whitemane sẽ hiện ra từ đằng sau bệ thờ và tham gia cuộc chiến. Sau đó Whiteman đã sử dụng thần chú ru ngủ cả đội của người chơi để niệm câu thần chú mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử WoW, "Arise, my champion" (Tạm dịch: Hãy trỗi dậy nào, nhà vô địch của ta). Và thế là Whitemane đã hồi sinh Mograine để cùng cô ta đối địch. Sau đó Inquisitor Whitemane đã được tìm thấy và nuôi dưỡng bởi Thassarian và Deathlord, và cuối cùng cô ta đã tham gia nhóm 4 Horsemen.