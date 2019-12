Hearthstone: Descent of Dragons sẽ tung bản cập nhật câng bằng sức mạnh class Shaman

Tính đến nay, bản mở rộng Descent of Dragons đã ra mắt được gần 1 tuần. Dù thời gian ra mắt không lâu, thế nhưng đã xuất hiện khá nhiều build khá thú vị trong thời gian ngắn ngủi này. Tuy nhiên theo đánh giá của nhiều người, Shaman vẫn là class được đánh giá là 'khỏe' nhất trong bản mở rộng mới nhất của Hearthstone

Tại bản mở rộng Saviors of Uldum trước đó, bộ bài Overload và Quest Shaman đã trở thành một hiện tượng với tỉ lệ thắng siêu khủng. Từ đấu xếp hạng online cho tới các giải đấu chuyên nghiệp, hầu như ai ai cũng đều sử dụng class Shaman nếu muốn giành tỉ lệ thắng cao.

Theo thống kê của trang hsreplay.net, tỉ lệ thắng của Shaman hiện tại đang là 55,1% tại chế độ Standard. Trong khi đó Hunter chỉ có tỉ lệ thắng là 52,3%. Thứ hạng này vẫn tiếp diễn từ lúc bản mở rộng Descent of Dragons cho đến nay. Ví dụ như trong hình phía dưới, dù chỉ mới ra mắt trong ngày đầu tiên của Descent of Dragons nhưng tỉ lệ thắng của những bộ bài liên quan đến Galakrond, the Tempest lên tới 60,7%.

Với sự 'kêu gào' khẩn thiết từ cộng đồng, Blizzard đã quyết định giảm bớt sức mạnh của bộ bài này. Theo đó, Quản Lý Cộng Đồng của Blizzard là Chris Attalus đã chia sẻ trên diễn đàn Reddit như sau: “Hiện nay chúng tôi đang lên kế hoạch tung bản cập nhật sức mạnh của Descent of Dragons trong tuần này. Tất nhiên chủ yếu những thay đổi mới đều nhắm tới class Shaman".