Odd Paladin tiếp tục thống trị đấu trường Hearthstone chuyên nghiệp

Hearthstone, Odd hoặc Even Paladin luôn là tâm điểm tính tới thời điểm hiện tại. Kể từ khi mới ra mắt tại bản mở rộng Witchwood của, Odd hoặc Even Paladin luôn là tâm điểm tính tới thời điểm hiện tại.

Cơ bản là do bản mở rộng Witchwood đã giới thiệu 2 quân bài Baku the Mooneater và Genn Greymane. Baku sẽ là trọng tâm của bộ bài Odd (bộ bài chuyên sử dụng những lá bài có số mana lẻ) và Genn là trọng tâm của bộ bài Even (bộ bài chuyên sử dụng những lá bài có số mana chẳng). Tất nhiên hiệu ứng của cả 2 lá bài cũng khác nhau, Baku sẽ cho phép Hero Power của người chơi được nâng cấp mạnh hơn, còn Genn sẽ giúp Hero Power giảm đi 1 mana.

Tuy nhiên nếu đánh giá kỹ hơn thì tất nhiên Odd Paladin vẫn được xem là mạnh hơn. Chính vì vậy Blizzard đã phải giảm bớt sức mạnh của một lá bài quan trọng trong bộ bài Odd Paladin vào tháng 12, đó chính là Level Up. Thế nhưng điều này cũng không khiến bộ bài này yếu hơn mà vẫn thống trị meta hiện tại rất nhiều.

Odd Paladin được xem là một trong những bộ bài agro mạnh nhất trong lịch sử Hearthstone. Mỗi lần sử dụng Hero Power người chơi sở hữu 2 đơn vị lính Silver Hand Recruit thay vì một như thông thường. Chưa kể bộ bài này cũng sở hữu khá nhiều quân bài nhỏ như Acherus Veteran (Battlecries: cộng 1 điểm tấn công cho 1 đơn vị lính đồng minh), Righteous Protector (Taunt, Divine Shield) hay Raid Leader (cộng 1 điểm tấn công cho toàn bộ lính đồng minh trên bàn). Nhờ vậy người sử dụng có thể kiểm soát bàn và ’bào’ máu đối thủ một cách nhanh chóng.

Khi trận đấu kéo dài tới giữa game, Fungalmancer sẽ là sự lựa chọn tuyệt vờivới giá trị 5 mana và chỉ số 2/2. Quân lính này cho phép 2 quân lính cạnh bên +2/+2, tất nhiên mục đích là để kiểm soát bàn và dồn sát thương nhanh chóng hơn. Thêm vào đó, Leeroy Jenkins cũng sẽ là sự hỗ trợ cực kỳ cần thiết để các bạn có thể dứt điểm đối thủ nếu đủ sát thương.

Thậm chí kể cả đấu trường chuyên nghiệp cũng không thể bỏ qua bộ bài cực mạnh này. Thế nên những giải đấu gần đây, họ liên tục sử dụng bộ bài này để có thể giành được thành tích tốt nhất. Chính vì vậy nếu muốn leo hạng một cách nhanh chóng, thì chắc chắn đây sẽ là bộ bài mà các bạn cần phải sở hữu ngay và luôn trong thời điển này.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến Hearthstone trong những bài viết tiếp theo.

Việt Thông