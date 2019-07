One-Punch Man: Game mobile hấp dẫn dựa theo cốt truyện “Thánh Phồng Tôm“

Dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng của Shueisha cũng như hiệu ứng hút khách từ bộ phim One Punch Man, nhà xuất bản Tianma đã làm việc với các nhà làm game để bảo đảm quyền cấp phép và phát triển game mobile về "Thánh Phồng Tôm" Saitama với tên gọi One-Punch Man: The Strongest Man. Hiện tại trò chơi này đã mở cửa tại thị trường Trung Quốc và dự kiến sẽ sớm ra mắt tại các quốc gia Châu Á trong năm nay.

Trong thế giới của One-Punch Man: The Strongest Man, "thánh phồng tôm" Saitama sẽ không phải nhân vật chính của game, mà thay vào đó là người chơi khi lựa chọn nhân vật Genos. Saitama sẽ chỉ đóng vai trò là một NPC chỉ dẫn trong các chế độ chơi khác nhau, và đôi khi, người chơi cũng cần biến hóa thành anh ta để nhận về các sức mạnh siêu bá đạo nhằm hoàn thành nhiệm vụ.

Lối chơi của One-Punch Man: The Strongest Man đi theo hướng chiến thuật, do vậy người chơi sẽ cần thu thập đội hình của mình và dẫn dắt đội hình đó chinh phục thế giới trong game, thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ trong chế độ PvE, PvP, Tổ đội diệt Boss,... Nhìn chung, nếu là một người hâm mộ của "Thánh phồng tôm" thì One-Punch Man: The Strongest Man chắc chắn là game mobile nên chơi thử để biết cảm giác "đấm phát chết luôn" ra sao.