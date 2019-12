Soi Đạo Mộ Ký Mobile của Sohagame

Đi theo hướng phiêu lưu khám phá, pha lẫn hành động và kinh dị nên đồ họa của Đạo Mộ Ký Mobile hoàn toàn tái hiện thế giới hiện đại thay vì cổ trang như đa số game Trung Quốc kiếm hiệp, tiên hiệp phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời sắc màu của game cũng trở nên u tối, bí ẩn hơn, khiến mọi trải nghiệm chiến đấu, sợ hãi trong game chân thực hơn hẳn.

Đạo Mộ Ký Mobile có 5 chức nghiệp là Mạc Kim, Ban Sơn, Phát Khâu, Ngự Lĩnh và Quan Sơn Bảo. Mỗi chức nghiệp lại có "nguồn gốc xuất xứ" riêng biệt, tái hiện đúng như trong tiểu thuyết, phim ảnh. Bộ kĩ năng của các chức nghiệp sẽ vừa khắc chế, vừa bổ trợ lẫn nhau trong các hoạt động PvP và PvE. Tanker đã có Ngự Lĩnh, bạo kích có Ban Sơn, khống chế có Mạc Kim, tấn công tầm xa có Phát Khâu, sexy mà sát thương "khủng" đã có Quan Sơn Bảo.

Các hoạt động PvP của Đạo Mộ Ký Mobile khá phong phú, từ solo 1 Vs 1, 3 Vs 3 tới 7 Vs 7 đều kịch tính và phân cấp kĩ năng người chơi rất rõ ràng. Liên server có luôn cả tính năng Mộ Vương Tranh Bá, giúp các Top ở tất cả các server có thể "đập" nhau phân tài cao thấp. Tất nhiên Boss và quái vật trong trò chơi này thì nhiều vô số kể, phần lớn chúng có trong các khu vực dã ngoại và trong phụ bản Boss Thế Giới.

PvP và PvE trong Đạo Mộ Ký Mobile có rất nhiều và đòi hỏi người chơi cần kĩ năng PK tốt mới có thể chiến thắng

Một đặc điểm nữa ở Đạo Mộ Ký Mobile mà game thủ rất thích chính là thời trang game mang phong cách hiện đại pha trộn hơi hướng "fantasy". Thay vì cưỡi rồng, phượng như game tiên hiệp, game thủ sẽ được cưỡi xe ga, motor phân khối lớn hay những chiếc xe hơi địa hình cực hầm hố, ngầu để tổ chức tiệc đua của riêng mình.

Trang phục cũng có nhiều bộ hiện đại như áo bơi, học sinh, hầu nữ… thậm chí giả tưởng như phi hành gia, người ngoài hành tinh… đến từ tương lai.