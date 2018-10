Ấn tượng iCafe lấy cảm hứng từ bộ phim 'Venom'

Điểm mạnh đến từ thiết kế không gian

Với diện tích gần 600m2 tọa lạc ngay tại địa chỉ 76 Hồ Văn Long, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An - đây được coi là phòng máy có quy mô lớn nhất tại Long An với 60 PC cấu hình cao. Được thiết kế theo mô hình iCafe, vì thế việc trang trí, chau chuốt từng mảng tường với nguồn cảm hứng được khai thác dựa trên tên thương hiệu “Venom” là điều khả dĩ, gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khách hàng cũng như tạo được nét riêng khó nhầm lẫn trên thị trường kinh doanh net/game đa dạng như hiện tại.

Venom Gaming được chia thành 3 khu vực với các mức giá khác nhau, đảm bảo trải nghiệm người chơi sẽ tăng dần theo từng cấp bậc với những điểm đặc trưng riêng biệt.

Điển hình với phân khúc tầm trung, người chơi sẽ sở hữu không gian vừa đủ để thuận tiện di chuyển hoặc sử dụng các dịch vụ ẩm thực đa dạng khác tại net. Ngoài ra, việc trang bị ghế Sofa đã tác động tích cực, giúp các game thủ giải quyết vấn đề nhức mỏi thường ngày sau khoảng thời gian dài ngồi máy.



Sàn thi đấu với 10 PC có giá giờ chơi cao nhất, điểm đặc trưng riêng biệt nằm ở không gian đẳng cấp, sẵn sàng phục vụ các giải đấu ngay tại phòng máy, giúp các đội tuyển có được bước đệm vững chắc trên con đường thi đấu chuyên nghiệp với sự hỗ trợ xuyên suốt từ phía người bạn đồng hành mang tên “Venom”.



Sàn thi đấu với 10 PC có giá giờ chơi cao nhất, điểm đặc trưng riêng biệt nằm ở không gian đẳng cấp, sẵn sàng phục vụ các giải đấu ngay tại phòng máy, giúp các đội tuyển có được bước đệm vững chắc trên con đường thi đấu chuyên nghiệp với sự hỗ trợ xuyên suốt từ phía người bạn đồng hành mang tên “Venom”.

Phòng máy đầu tư hơn cả trăm triệu cho trạm trữ điện

Mỗi phòng máy trong giai đoạn thi công đều phát sinh những trục trặc, sự cố khác nhau. Đó chính là khó khăn ban đầu mà các chủ đầu tư dễ gặp phải, việc giữ bình tĩnh để đưa ra hướng giải quyết, đảm bảo tiến độ kịp quy trình là biện pháp cần được thực thi ngay trong thời điểm hiện tại.



Anh Ân – chủ Venom Gaming cũng không ngoại lệ, với tình hình dòng điện tại khu vực không được cung cấp ổn định, việc đảm bảo phòng máy có công suất hoạt động 24/7 vẫn còn là bài toán khó cần giải quyết. Anh đã chi gần 140 triệu để thiết kế trạm điện thế với thông số 37,5 KVA ( khoảng 170 Ampe ) để "câu" cũng như trữ điện từ các khu vực khác về phòng máy - đảm bảo việc vận hành diễn ra xuyên suốt, tránh tình trạng thiếu hụt dễ gây ngắt điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng. Anh Ân – chủ Venom Gaming cũng không ngoại lệ, với tình hình dòng điện tại khu vực không được cung cấp ổn định, việc đảm bảo phòng máy có công suất hoạt động 24/7 vẫn còn là bài toán khó cần giải quyết. Anh đã chi gần 140 triệu để thiết kế trạm điện thế với thông số 37,5 KVA ( khoảng 170 Ampe ) để "câu" cũng như trữ điện từ các khu vực khác về phòng máy - đảm bảo việc vận hành diễn ra xuyên suốt, tránh tình trạng thiếu hụt dễ gây ngắt điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng.





Trước ý tưởng giăng những tấm màn nhện có kích thước “khủng” hay các đường viền tựa như “tơ” chạy dọc trên trần nhà giúp người nhìn có cảm tưởng như đang chứng kiến cuộc hỗn chiến thật sự giữa 2 siêu “nhền nhện” đại diện cho 2 tông màu đặc trưng xanh và đỏ. Nhưng thay vì gây cảm giác rối, ánh sáng không đủ mạnh để bảo vệ đôi mắt như các bạn thường nghĩ, thành công của Venom Gaming nằm ở cách thức bố trí ánh sáng đầy khoa học , giúp phòng máy đảm bảo được yếu tố hài hòa, giải quyết nỗi lo lắng của các game thủ trong suốt khoảng thời gian nhập vai đầy căng thẳng. Trước ý tưởng giăng những tấm màn nhện có kích thước “khủng” hay các đường viền tựa như “tơ” chạy dọc trên trần nhà giúp người nhìn có cảm tưởng như đang chứng kiến cuộc hỗn chiến thật sự giữa 2 siêu “nhền nhện” đại diện cho 2 tông màu đặc trưng xanh và đỏ. Nhưng thay vì gây cảm giác rối, ánh sáng không đủ mạnh để bảo vệ đôi mắt như các bạn thường nghĩ, thành công của Venom Gaming nằm ở cách thức bố trí ánh sáng đầy khoa học , giúp phòng máy đảm bảo được yếu tố hài hòa, giải quyết nỗi lo lắng của các game thủ trong suốt khoảng thời gian nhập vai đầy căng thẳng.

Thông tin chi tiết cấu hình:

RAM 16GB.

VGA GTX 1070Ti, Chip i5 8400.

Màn hình 27" cong 144Hz 1ms FHD tràn viền.

Gia Hưng