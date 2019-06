Hearthstone: Những bộ bài ấn tượng dùng để leo rank trong Rise of the Mech

Hearthstone: Heroes of WarCraft Nhà phát hành: Blizzard Entertainment Nhà phát triển: Blizzard Entertainment bình chọn Cách đây không lâu, bản cập nhật Rise of the Mech của Hearthstone cập bến đã tăng sức mạnh cho hàng loạt lá bài Mech. Thêm đó còn giới thiệu quân bài legendary mới có tên SN1P-SN4P. Với sự thay đổi mới này, meta của tựa game này đã thay đổi khá nhiều. Và sau là một bài bộ bài các bạn có thể sử dụng để leo hạng trong mùa giải tháng 6.

Murloc Shaman

Dù rằng bộ bài này không sở hữu bất kỳ lá Mech nào, thế nhưng Murloc Shaman vẫn đang là bộ bài mạnh nhất game. Hiện tại Shaman có khá nhiều bộ Murloc, nhưng ấn tượng nhất vẫn là bộ bài sử dụng Shudderwock. Với sự hỗ trợ của Swampqueen Hagatha và Hagatha the Witch, Shudderwock càng mạnh hơn bao giờ hết và giúp Murloc Shaman mạnh hơn trong giai đoạn cuối trận.

Các bạn có thể copy dòng này và dán vào phần collection trong Hearthstone để tạo bộ Murloc Shaman: AAECAZu1Awb7BqfuAu/3AtmJA7mZA8edAwzFA9sD/gPQB6cIkwniiQOMlAO1mAO/mAPGmQP0mQMA

Bomb Hunter

Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng Hunter là vua của mọi loại Mech. Nếu bạn muốn sử dụng SN1P-SN4P thì đây là bộ bài phù hợp nhất. Bomb Hunter lấy trọng tâm trong việc sản sinh ra Goblin Bombs và sử dụng Magnetic Mechs để nâng cao sức mạnh cho quân bài của mình. Nếu bạn muốn sử dụng bộ bài 'dễ chơi dễ trúng thưởng' thì đây là sự lựa chọn cực kỳ chính xác.

Các bạn có thể copy dòng này và dán vào phần collection trong Hearthstone để tạo bộ Bomb Hunter: AAECAR8ErwTh9QKggAOftwMNlwjg9QLi9QLv9QK5+AKR+wKY+wKo+wL2/QLX/gKJgAPMgQO2nAMA

Control Warrior

Control Warrior là bộ bài luôn được đánh giá rất cao trong lúc Rise of Shadows mới ra mắt. Sau khi Rogue bị giảm sức mạnh, Bomb Warrior là một trong những bộ bài hiếm hoi có thể đối mặt với bộ bài này. Control Warrior vẫn tiếp tục sử dụng những quân bài có thể khắc chế chiến thuật aggro khá hiệu quả. Cộng thêm sự hỗ trợ của SN1P-SN4P và Zilliax thì quân bài này còn mạnh hơn bao giờ hết.

Các bạn có thể copy dòng này và dán vào phần collection trong Hearthstone để tạo bộ Control Warrior: AAECAQcIogKQB/kMkvgCjvsCoIADhp0Dn7cDC0uiBP8HnfACm/MC0fUC9PUCg/sCnvsCs/wCkp8DAA==

Mech Paladin

Dù rằng Paladin không được khá nhiều người ưa chuộng trong suốt Rise of Shadows, thế nhưng kể từ khi SN1P-SN4P và quân Mech trỗi dậy thì class này cũng dần được trở lại. Trong tuần trước, tỉ lệ thắng của Mech Paladin đã tăng đột biến theo thống kê của HS Replay. Crystology và Glowstone Technician đều được giảm mana trong bản cập nhật Rise of the Mech nên nó sẽ giúp các bạn lăn cầu tuyết nhanh hơn.

Các bạn có thể copy dòng này và dán vào phần collection trong Hearthstone để tạo bộ Mech Paladin: AAECAYsWCI8JqPsC8f4CoIAD0YADipoDtJsDn7cDC88Gn/UCpfUC/PwC1v4C1/4C2f4C3f4C4f4CkYADzIEDAA==