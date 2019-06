Hướng dẫn đăng ký game quản lý nhóm nhạc thần tượng BTS

BTS WORLD là game mobile thuộc thể loại mô phỏng đưa người chơi hóa thân thành quản lý của nhóm nhạc thần tượng BTS với mục tiêu cuối cùng là đưa BTS trở thành siêu sao trên toàn thế giới. BTS WORLD sẽ đưa người chơi trở lại thời kỳ trước khi nhóm nhạc debut và game thủ phải từng bước thực hiện những nhiệm vụ khác nhau cũng như tương tác với từng thành viên trong nhóm nhạc này để giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Mới đây, Netmarble đã chính thức xác nhận ngày ra mắt của game mobile BTS WORLD. Cụ thể, tựa game đang được rất nhiều fan Kpop nói chung và người hâm mộ nhóm nhạc BTS mong đợi sẽ chính thức ra mắt vào ngày 26.6 sắp tới. Hiện tại, các game thủ có thể đăng ký sớm trò chơi khá dễ dàng theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký BTS WORLD tại đây.

Bước 2: Chọn hệ điều hành tương ứng với điện thoại (App Store hoặc CH Play), sau đó điền email vào ô "Please enter your email".

Bước 3: Chấp nhận các điều khoản của BTS WORLD và bấm vào ô "Apply to be the manager of BTS WORLD".

Như vậy là game thủ đã đăng ký thành công trò chơi BTS WORLD, các thông tin mới nhất hoặc những phần quà hấp dẫn sẽ được gửi tới email của bạn.